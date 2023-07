Kevin Costner honore le 4 juillet avec l’espoir d’une « union plus parfaite »

Kevin Costner a honoré l’histoire de l’Amérique et avait de l’espoir pour l’avenir dans un message patriotique célébrant le 4 juillet.

Costner, 68 ans, portait un drapeau américain sur un cliché Instagram d’une scène de son premier film primé, « Dances With Wolves ».

« Joyeux quatrième, mes amis », a-t-il écrit. « J’ai passé ma carrière à plonger dans l’histoire de l’Amérique, à la fois dans ses parties laides et belles. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, je célèbre l’ESPOIR qui a animé nos ancêtres. Puisse-t-il continuer à nous pousser vers une Union plus parfaite, ensemble. »

Costner a joué le rôle du lieutenant de l’armée de l’Union John Dunbar qui rencontre un groupe de Lakota lors d’une quête à travers la frontière américaine vers un poste militaire.

Non seulement Kevin a réalisé le film (son premier), mais il a également produit le film qui est largement reconnu comme étant une influence déterminante dans la relance du genre occidental pour l’industrie cinématographique.

Le film de trois heures a été nominé pour 12 Oscars et a remporté sept trophées, dont deux pour Costner avec le meilleur film et le meilleur réalisateur. En 2007, « Dances with Wolves » a été conservé par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès pour être « culturellement et historiquement » significatif.

De retour dans l’ouest sauvage et sauvage, Costner travaille sur « Horizon: An American Saga ».

Assis dans le fauteuil du réalisateur pour la première fois depuis 2003, Costner relatera « une période de 15 ans d’expansion et de colonisation de l’ouest américain avant et après la guerre civile », selon IMDb.

La fin de de Kevin Costner Le mariage de 18 ans avec son ex-épouse Christine Baumgartner marque un tournant imprévisible dans la résurgence publique du lauréat d’un Oscar après avoir de nouveau rencontré le succès à l’écran avec « Yellowstone ».

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Costner et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs trois enfants : Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans. Une audience est prévue le 5 juillet dans l’affaire civile.