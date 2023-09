Kevin Costner gagne dans la bataille judiciaire en matière de divorce concernant la pension alimentaire pour enfants

EXCLUSIF: SANTA BARBARA, Californie – Kevin Costner a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il estimait qu’il n’y avait « pas de gagnant » après qu’un juge s’est prononcé en faveur de l’acteur dans sa bataille pour la garde avec son ex Christine Baumgartner.

« Vous savez, quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose énorme et folle qu’on appelle la vie et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

« Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. » — Kévin Costner

Quant à son projet de coparentalité avec Baumgartner, Costner est certain que l’ancien couple le comprendra. « C’est une maman incroyable », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Nous allons le découvrir et nous partagerons. Nous devons juste être en convalescence en ce moment. »

Un juge a statué que les paiements mensuels de pension alimentaire pour enfants de Costner ne seraient pas augmentés après deux jours de témoignage. Le juge Thomas Anderle s’est prononcé en faveur de Costner, portant la nouvelle pension alimentaire mensuelle à 63 209 $.

KEVIN COSTNER Prend la barre dans la bataille du tribunal de garde à vue après des jours de larmes et d’insultes lancées

ÉCOUTEZ : KEVIN COSTNER PARLE EXCLUSIVEMENT À FOX NEWS DIGITAL DE LA DÉCISION DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Baumgartner avait demandé que le paiement soit augmenté de 31 837 $ pour un total mensuel de 161 592 $. Il avait été temporairement fixé à 129 755 $.

REGARDER: L’EX-FEMME DE KEVIN COSTNER, CHRISTINE BAUMGARTNER, QUITTE LE TRIBUNAL APRÈS LA GAGNATION DE L’ACTEUR DE ‘YELLOWSTONE’ DANS LA BATAILLE DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Costner a témoigné que son monde avait « été bouleversé » par le divorce. « Donc, il y a certaines choses que je dois faire avec ce changement sismique. »

« Il y a certaines responsabilités que je ne peux pas fuir », a-t-il expliqué. « La plupart du temps, ce que je dois faire, c’est trouver comment passer plus de temps avec les enfants et les aider à traverser cette épreuve… passer un peu de temps avec moi-même. »

Costner a expliqué au tribunal pourquoi le couple avait initialement conclu un contrat de mariage, affirmant qu’il ne voulait pas être « détruit » comme il l’avait fait lors de son précédent mariage. « La dernière chose que je voulais, c’était de ne pas pouvoir rentrer chez moi avec mes enfants. Nous avons conclu un contrat de mariage. »

« Ma plus grande préoccupation maintenant, c’est que le tribunal m’ordonne de payer une pension alimentaire pour enfants à tel point que… je n’ai plus d’argent. »

Costner a également été interrogé sur ses finances lors de son témoignage, mais semblait ignorer pour la plupart combien d’argent il gagne et dépense. Il a témoigné du jour où sa femme l’a « quitté » tout en rappelant les documents reçus de son comptable concernant ses chiffres financiers. Le couple s’est séparé le 11 avril, selon la demande de divorce.

« Au moment où j’ai signé ceci, je me souviens avoir pensé que le nombre semblait très important, mais je leur fais confiance et je l’ai signé », a-t-il déclaré à l’avocat de son ex-épouse à propos des revenus et des dépenses que ses avocats ont soumis au tribunal.

On lui a également demandé si les dépenses incluaient Baumgartner, ce à quoi Costner a répondu : « Est-ce après le jour où elle m’a quitté ?

Au milieu de cette bataille judiciaire parfois âpre, les souvenirs du passé de Costner étaient présents lors de son témoignage, rappelant les touches personnelles de Baumgartner sur la maison de Carpenteria de 145 millions de dollars qu’ils partageaient pendant leur mariage.

Costner a noté que la propriété locative de Baumgartner – dans laquelle elle a emménagé depuis que le tribunal a ordonné de quitter la maison familiale – est « comparable » mais « pas égale » au complexe du Beach Club qu’ils partageaient autrefois.

Lorsqu’il lui a demandé s’il échangerait sa maison avec Baumgartner, Costner a répondu : « C’est délicat ». L’acteur a en outre expliqué qu’il ne voudrait pas changer parce que ses trois enfants ont été élevés au Beach Club Compound, et non pas parce qu’il ne pense pas que la nouvelle maison de location soit « charmante ».

L’acteur a ensuite décrit certaines des touches personnelles que Baumgartner avait apportées à sa propriété, admettant qu’elle l’avait vraiment rendue « belle » et « charmante » pendant leur mariage. Il a parlé en profondeur d’une allée et d’un jardin que le créateur du sac à main avait transformés en aire de jeux pour les trois enfants du couple. Selon Costner, Baumgartner a fait de la maison un foyer.

« Chris a fait un travail vraiment merveilleux en les réunissant », a-t-il déclaré à propos des cinq maisons du complexe du Beach Club.

Costner a témoigné plus tard lorsqu’il a commencé à sortir avec Baumgartner, ils ont eu des «rendez-vous épiques». Elle était « vraiment franche » sur ce qu’elle voulait et sur le fait d’avoir des enfants. Il aimait qu’elle soit « vraiment audacieuse ».

L’EX DE KEVIN COSTNER FOND EN LARMES ALORS QUE L’ACTEUR L’ACCUSE DE « JIHAD IMPLACABLE » AVANT LA PROCÉDURE

REGARDER: KEVIN COSTNER QUITTE LE PALAIS DE JUSTICE DE SANTA BARBARA APRÈS UNE AUDIENCE DE DIVORCE

KEVIN COSTNER DIT AU TRIBUNAL QU’IL N’A JAMAIS EU DE AFFAIRE, ALORS QUE L’EX-FEMME DEMANDE PLUS DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Costner et Baumgartner ont tous deux pris la parole pendant les deux jours d’audience.

Costner a accepté que son équipe lui fournisse des versions « abruties » de sa comptabilité. « Nous avons réalisé qu’il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Pendant ce temps, Baumgartner a été interrogée sur ses futurs projets d’emploi et sur un prétendu « petit-ami », qui, selon elle, est un ami de la famille depuis environ « sept à huit ans ».

Parfois, Baumgartner fondait en larmes – notamment après que le ranch Aspen du couple séparé ait été mentionné.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Christine a demandé le divorce de la star de « Field of Dreams » en mai après 18 ans de mariage, citant des « différences irréconciliables ».

Baumgartner a officiellement demandé jeudi à un juge de fixer une nouvelle ordonnance mensuelle de garde des enfants dans le cadre de sa demande de divorce continue avec l’acteur de « Yellowstone ».

Baumgartner, 49 ans, a reçu 129 755 $ de support mensuel pour leurs trois enfants lors d’une audience en juillet après avoir initialement demandé 248 000 $ par mois. Costner, 68 ans, avait offert 51 000 $.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS