Kevin Costner fait allusion au procès de « Yellowstone » lors d’une bataille houleuse pour le divorce

Kevin Costner pourrait se diriger vers une autre bataille juridique.

Costner, 68 ans, a fait allusion à une éventuelle confrontation judiciaire au sujet de l’argent qui lui est dû pour son séjour à « Yellowstone », alors qu’il se disputait le paiement de la pension alimentaire pour enfants avec son ex-épouse Christine Baumgartner. Avant qu’un juge ne se prononce vendredi en faveur de l’acteur concernant les paiements mensuels, Costner a parlé en profondeur du drame entourant la cinquième saison de « Yellowstone ».

Costner a apparemment eu des problèmes avec le timing du tournage de « Yellowstone » car il voulait se concentrer sur son dernier projet, « Horizon ». Le premier film de la saga en quatre parties est actuellement en post-production, une période « critique » dans le processus. « Je suis là », a souligné Costner.

« À un moment donné, ils voulaient changer les choses », a-t-il déclaré à propos du processus de tournage de « Yellowstone ». « Ils voulaient faire 5A et 5B… affectant ‘Horizon’. J’allais faire mon film « Horizon » et quitter cette série, faire mon film, puis faire B. »

« Un spectacle que je ne faisais qu’une fois par an, je le fais maintenant deux fois. »

Costner a expliqué qu’on lui avait proposé 24 millions de dollars pour faire les saisons cinq, six et sept de « Yellowstone », avant que le calendrier ne soit interrompu et que la série soit annulée.

« Je vais probablement aller au tribunal à ce sujet », a répondu Costner lorsque l’avocat de son ex-épouse lui a demandé s’il avait reçu un paiement pour les dernières saisons de « Yellowstone ».

Paramount n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Fox News Digital.

Le drame de l’acteur avec « Yellowstone » a été mis sous les projecteurs alors que l’avocat de Baumgartner a examiné combien d’argent Costner avait rapporté de la série western à succès qui a duré cinq saisons. L’avocat de son ex-épouse a demandé si Costner s’était vu « proposer » de « faire la saison six ». C’était « compliqué », selon l’acteur.

« Nous avons négocié », a-t-il expliqué. « Il y avait des problèmes de créativité. J’ai essayé de sortir de l’impasse. Ils sont repartis. »

En mai, Paramount a confirmé que « Yellowstone » se terminerait après la seconde moitié de la saison cinq.

Suite à l’annonce de l’annulation de la série, le créateur Taylor Sheridan a évoqué le départ de Costner. « Je suis déçu », a déclaré Sheridan au Hollywood Reporter. « Cela tronque la fermeture de son personnage. Cela ne le modifie pas, mais cela le tronque. »

La cinquième saison de « Yellowstone » explore la manière dont le personnage de Costner gère la vie de gouverneur du Montana et les défis inattendus que ce rôle apporte à sa famille d’éleveurs. La série à succès, créée par Sheridan, est diffusée depuis 2018.

Après le Spectacle dirigé par Costner Devenu un succès retentissant, le service de streaming Paramount+ a commandé les séries dérivées « 1923 » et « 1883 ».

De plus, Paramount a confirmé que Matthew McConaughey jouerait dans sa propre série dérivée.

