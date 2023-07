L’ex-épouse de Kevin Costner, Christine Baumgartner, a déposé de nouveaux documents mercredi pour qu’un tribunal rende une ordonnance de pension alimentaire pour enfants en attendant un litige.

Le dépôt a été fait quelques heures après qu’un juge a statué en faveur de Costner et a ordonné à Baumgartner de quitter leur domaine de la région de Santa Barbara d’ici la fin du mois. Le juge Thomas Anderle a fixé sa date de déménagement au 31 juillet.

Baumgartner demande 248 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, ou « à titre subsidiaire, au taux indicatif de 217 300 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois ». Baumgartner a également demandé à Costner de couvrir entièrement les frais de scolarité des enfants dans les écoles privées, 100 % de leurs dépenses de soins de santé, ainsi que leurs activités parascolaires et sportives.

Pendant ce temps, Costner a proposé de payer environ 52 000 $ par mois.

La nouvelle demande a été soumise à la suite d’un rapport d’un juricomptable indiquant que le flux de trésorerie brut réel de Costner pour l’année civile 2022 était de 24 518 887 $, soit 2 043 241 $ par mois.

Christine a fait valoir que l’acteur de « Yellowstone » était malhonnête avec sa prétention de « faire le plus [he] peut raisonnablement faire pour rendre le divorce aussi fluide que possible pour nos enfants », car ses actions ont montré « précisément le contraire » lorsqu’il « a cherché à expulser sa femme et ses enfants de leur domicile, et il propose maintenant de payer une pension alimentaire de 51 940 $ par mois . » Costner a nié l’allégation selon laquelle il « expulse » leurs enfants, notant que les enfants seront à la maison « pendant la période où ils seront sous ma garde ».

L’ÉPOUSE DE KEVIN COSTNER, CHRISTINE, DOIT DÉMÉNAGER DE LA MAISON DE CALIFORNIE D’ICI LA FIN DU MOIS, LES RÈGLES DU JUGE

Baumgartner a déclaré que sa proposition de 51 940 $ était « inappropriée » pour un certain nombre de raisons, et a déclaré que le montant n’était que de « 24% de la ligne directrice » et équivalait à 2,4% de son flux de trésorerie 2022 disponible pour le soutien.

« Sa proposition de soutien est inférieure au loyer mensuel qu’il percevait pour l’une de ses maisons d’hôtes, et inférieure aux 68 000 $ par mois qu’il s’est engagé à payer dans sa déclaration déposée le 8 juin 2023 dans le cadre de sa demande d’injonction préliminaire », elle a argumenté.

« L’I&E (revenus et dépenses) de Kevin indique que ses propres dépenses mensuelles, qui incluent les enfants lorsqu’ils sont avec lui, sont de 240 000 $ par mois. C’est près de cinq (5) fois le montant qu’il pense que Christine devrait avoir à fournir pour les enfants quand ils sont avec elle. »

AUDIENCE DE DIVORCE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER: CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR SON AVOCAT CÉLÉBRITÉ

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Le Acteur de « Danse avec les loups » et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs trois enfants: Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans. Une audience est prévue le 12 juillet dans l’affaire de la garde des enfants.

« En raison de la grande différence de ressources disponibles pour les parties, Christine demande également à Kevin d’avancer 350 000 $ supplémentaires en frais d’avocat et 150 000 $ en frais médico-légaux », les paiements étant effectués sur un compte en fiducie avant le 1er août.

« Kevin affirme qu’il ne devrait pas avoir à payer d’honoraires et de frais à Christine pour contester la validité de la PMA [premarital agreement] », ont fait valoir ses avocats. « Il affirme également régulièrement que la PMA est valide et qu’il n’y a aucune preuve du contraire. C’est l’équivalent légal de siffler devant le cimetière. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les documents indiquent que « les frais et les coûts seront substantiels parce que les finances de Kevin sont complexes, et aussi parce que Kevin fait tout ce qu’il peut pour minimiser ses obligations envers ses enfants », affirment les docs.

Pendant ce temps, Costner a affirmé que Baumgartner avait facturé « plus de 100 000 $ en frais d’avocat et de comptabilité » sur sa carte de crédit depuis avril sans autorisation ni son consentement.

En conséquence, le 16 juin, il a annulé sa carte de compagnon et placé un plafond de 15 000 $ par mois à utiliser en cas d’urgence pour leurs enfants, selon des documents.

Baumgartner a reçu l’ordre mardi de quitter leur résidence conjugale avant le 31 juillet. Costner a acheté la propriété avant leur mariage, et un accord prénuptial aurait stipulé qu’elle ne quitterait pas seulement la maison dans les 30 jours, mais qu’elle ne vivrait plus. dans l’une de ses propriétés s’ils divorçaient.

Dans sa déclaration initiale, Costner a affirmé avoir déposé 1 million de dollars sur son compte dans le cadre de leur accord prénuptial. L’accord stipulait également qu’elle recevrait un total de 200 000 $ lors du mariage et après leur premier anniversaire. Costner a déclaré que cette somme est maintenant passée à « 1 450 000 $, qu’elle peut utiliser à sa discrétion, y compris pour trouver un autre logement ».

Christine a répondu mercredi aux tribunaux qu’elle « n’a pas accepté les fonds que Kevin a tenté de transférer et a demandé qu’ils soient restitués dans l’attente de cette décision. En conséquence, les fonds déposés sur ce compte continuent d’appartenir à Kevin, et il n’y a aucune explication raisonnable pour le transfert de Kevin. insistance pour que Christine utilise ces fonds pour les frais. »