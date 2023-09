Kevin Costner et Christine Baumgartner règlent leur divorce controversé – National

Kevin Costner et son ex-épouse, Christine Baumgartner, ont réglé leur divorce.

Après que le juge chargé de l’affaire s’est rangé du côté de Costner en payant 63 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants au lieu des 248 000 $ demandés par Baumgartner, il semble qu’elle ait vu l’écriture sur le mur.

LIRE LA SUITE : Kevin Costner qualifie de « scandaleuse » la demande de sa femme de plus d’un million de dollars en frais juridiques au milieu d’un divorce

Au cours du week-end, Baumgartner a accepté les conditions énoncées dans une lettre de règlement de trois pages. Les détails du règlement ne sont pas connus, mais il semble que sa demande visant à ce que Costner paie 850 000 $ de frais juridiques n’en faisait pas partie.

« Kevin et Christine Costner sont parvenus à une résolution à l’amiable et mutuellement convenue de tous les problèmes liés à leur procédure de divorce », a déclaré un représentant de Costner. Divertissement ce soir dans une déclaration commune.

L’histoire continue sous la publicité

Baumgartner avait précédemment soutenu que la grande somme d’argent demandée pour la pension alimentaire des enfants était nécessaire pour maintenir le même niveau de vie pour les enfants, qui étaient hébergés dans l’enceinte de Costner au bord de l’océan à Santa Barbara.

Pour sa part, Costner a affirmé que la pension alimentaire proposée pour les enfants de 248 000 $ était trop élevée et pourrait lui faire « manquer d’argent ». Il a expliqué que c’était parce qu’il était « un peu une licorne » dans le monde du cinéma et qu’il finançait souvent des projets à partir de son propre compte bancaire.

Fox News a rapporté que Costner est également seul responsable des soins de santé des enfants, des frais de scolarité dans les écoles privées, des activités parascolaires et des dépenses de voiture du fils aîné.

Costner a déclaré le mois dernier au média qu’il n’y avait « aucun gagnant » dans le divorce.

« Quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose grande et folle qu’on appelle la vie et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

L’histoire continue sous la publicité

LIRE LA SUITE : La femme de Kevin Costner demande le divorce après 18 ans de mariage

Pourtant, Costner a qualifié Baumgartner de « maman incroyable ».

Costner, qui ne joue plus dans la série télévisée à succès Pierre jauneest actuellement en post-production pour son dernier film Horizon : une saga américaine, dans lequel il a joué, produit et réalisé. (Costner avait précédemment révélé qu’il avait contracté une hypothèque sur l’une de ses propriétés californiennes pour financer Horizonle premier d’une série de films en quatre parties.)

Baumgartner est un homme d’affaires, un créateur de sacs à main et un ancien mannequin.

Baumgartner a demandé le divorce de Costner en mai, après avoir été marié pendant 18 ans. Ils ont trois enfants ensemble.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News