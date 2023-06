Kevin Costner dit que sa femme séparée refuse de quitter sa maison en raison d’un divorce – National

La procédure de divorce entre Kevin Costner et son ex-épouse Christine Baumgartner semble être au point mort en raison d’affirmations selon lesquelles Baumgartner refuse de quitter le Yellowstone la maison de l’acteur.

Selon Divertissement ce soir, qui a obtenu les documents judiciaires déposés vendredi, Costner a déclaré que Baumgartner n’avait pas quitté sa maison du sud de la Californie, malgré une clause de leur accord prénuptial nécessitant son départ. Costner, 68 ans, a affirmé que l’accord, qui a été signé lorsque le couple s’est marié en 2004, donne à Baumgartner 30 jours pour quitter la propriété après avoir demandé le divorce.

Depuis que Baumgartner, 49 ans, a demandé le divorce le 1er mai, le délai de 30 jours est passé. Elle a cité des « différences irréconciliables » comme motifs de divorce.

Dans le nouveau dossier juridique, Costner a fait valoir que l’accord prénuptial lui donnait la possession et l’utilisation exclusives de ses résidences de propriété séparées en cas de divorce.

L’histoire continue sous la publicité

Il a allégué que Baumgartner n’avait pas quitté la propriété pour tenter d’amener Costner à répondre à « diverses demandes financières ». Les détails des demandes financières ne sont pas clairs.

« L’accord de Christine de déménager était et est inconditionnel. En effet, indépendamment du PMA (accord prénuptial), elle n’a pas le droit d’occuper la résidence de propriété séparée de Kevin », lit-on dans le mémorandum, selon Fox News. « Kevin a agi de bonne foi et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que la transition soit aussi fluide que possible. »

Costner a poursuivi en affirmant qu’il avait déjà donné à Baumgartner 1,2 million de dollars américains (près de 1,6 million de dollars canadiens) dans le cadre de l’accord prénuptial. L’acteur a déclaré qu’il était également prêt à payer un acompte de 200 000 $ (264 560 $) pour la nouvelle résidence de Baumgartner. TMZ a rapporté séparément que Costner offrait 10 000 $ (environ 13 230 $) pour les frais de déménagement et 30 000 $ supplémentaires (près de 39 680 $) pour les frais de location mensuels.

L’acteur a également affirmé avoir payé une partie des frais d’avocat et de comptable de Baumgartner et a déclaré qu’il avait créé une proposition temporaire de pension alimentaire pour enfants. Les avocats de Costner ont écrit qu’il avait accepté de maintenir un statu quo financier pour Baumgartner et paierait toutes les dépenses de leurs trois enfants communs, Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans.

Ni Costner ni Baumgartner n’ont commenté publiquement le mémorandum.

Au moment où Baumgartner a demandé le divorce en mai, un représentant de Costner a publié une déclaration à Divertissement ce soir.

L’histoire continue sous la publicité

« C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage », indique le communiqué. « Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et de leurs enfants soient respectées alors qu’ils traversent cette période difficile. »

Costner et Baumgartner ont été mariés pendant 18 ans.