Photo : Kevin Costner devient une blague après des attentes irréalistes : Source

Kevin Costner tenterait apparemment de se faire une place dans la communauté du surf, mais les membres de cette ligue ne l’accueillent pas à bras ouverts.

Selon un Vie et style Selon notre source, le comédien sensationnel, qui a finalement surmonté son divorce avec Christine Baumgartner, « essaye discrètement de s’intégrer dans la communauté du surf depuis des années ».

Cependant, Kevin « n’a même pas mis un pied dans la porte parce qu’ils pensent qu’il est boiteux et qu’il est une star hollywoodienne qui devrait rester sur la terre ferme », a partagé la source.

Selon cette source, l’acteur de 69 ans ne comprend pas que le monde du surf soit « très compétitif » et « les surfeurs n’aiment pas que ces amateurs empiètent sur leurs vagues ».

« De plus, il est enfermé dans ce mode ‘Je suis cool dans ma nouvelle vie’, et ils disent : ‘Pour qui se prend-il ?' », a également expliqué la source.

En plus de cela, l’espion a affirmé que le manque d’expertise de Kevin était évident parce qu’il « achète des planches de surf qui sont toutes fausses et les gens pensent que c’est une blague ».

En conclusion, la source a fait remarquer : « En fin de compte, c’est une communauté très étroite, clique et snob, et il ne se rend pas service avec son arrogance et en s’attendant à ce que les gens tombent sur leurs pieds. »