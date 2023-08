Kevin Costner déclare au tribunal qu’il n’a jamais eu de liaison, alors que son ex-femme demande plus de pension alimentaire pour enfants

Kevin Costner n’a eu aucune relation extraconjugale au cours de son mariage de 18 ans avec Christine Baumgartner, mais il « ne sait pas avec certitude » si elle l’a fait, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Costner a partagé cette information alors que l’équipe juridique de Baumgartner a demandé « tous les relevés, reçus, factures, chèques annulés » et documents liés aux dépenses payées par l’acteur de « Yellowstone », ou au nom de l’acteur liées à une liaison extraconjugale.

Les avocats de Costner ont soutenu dans sa réponse que la demande était « seulement [for] à des fins de harcèlement » et n’était pas pertinent au sujet.

« Le défendeur ne dispose d’aucun document attestant des ‘relations amoureuses extraconjugales’ dans lesquelles il s’est engagé parce qu’il n’en a eu aucune », indiquent les documents. Les représentants de Costner n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

La bataille juridique entre les deux ex se poursuit alors que Baumgartner a déposé jeudi des documents demandant à un tribunal d’ordonner à Costner de payer davantage de pension alimentaire pour enfants, sur la base de la juricomptabilité mise à jour que son équipe juridique a demandée à Costner plus tôt cette semaine.

Le créateur du sac à main avait précédemment accusé Costner de « faire de l’obstruction » en ne produisant pas de documents « pertinents » concernant les finances de l’acteur.

Baumgartner, 49 ans, a demandé au juge d’ordonner à Costner de payer 175 057 $ par mois pour leurs trois enfants, avec effet rétroactif au 1er juillet, selon des documents obtenus par Fox News Digital. Le tribunal avait déjà rendu une ordonnance provisoire pour Costner paiera 129 755 $ par mois .

Une attribution supplémentaire d’honoraires d’avocat d’un montant de « 575 000 $ et de frais d’expert d’un montant de 280 000 $ » a été demandée. La somme totale comprend le montant prévu pour couvrir les honoraires et les frais d’expertise de Christine jusqu’au procès de novembre/décembre.

« Il est incontestable que Kevin Costner est un homme d’une richesse extraordinaire », indiquent les documents. « Contrairement à de nombreux plaideurs en droit de la famille, Kevin peut payer une pension alimentaire pour enfants, ainsi qu’apporter une contribution supplémentaire aux honoraires de Christine, sans que cela ne fasse une différence significative dans sa vie. »

Christine a demandé le divorce de l’acteur de « Yellowstone » en mai après 18 ans de mariage, citant des « différences irréconciliables ».

Une audience les 31 août et 1er septembre déterminera s’il convient d’augmenter ou de diminuer l’ordonnance de pension alimentaire pour enfants, ou de la laisser inchangée.

Le juge Thomas Anderle a fixé l’ordonnance provisoire de pension alimentaire pour enfants lors d’une audience le 12 juillet. L’ordonnance prévoit également que chaque partie paie la moitié des frais de scolarité dans les écoles privées, les frais médicaux et les frais d’activités parascolaires.

« Les preuves montreront que Kevin a tellement d’argent et un patrimoine si important qu’il ne sait pas combien vaut son portefeuille immobilier, ce que font ses entités commerciales, qui il a sur sa liste de paie ou, à partir de son déposition le 19 août, combien il avait payé ses avocats et experts au cours des 4 mois pendant lesquels cette affaire était en cours », ont indiqué les documents.

« Et pourtant, malgré sa capacité évidente à verser une pension alimentaire à Christine d’un montant qui lui permettrait d’offrir aux enfants un foyer et un style de vie quelque peu cohérents avec la « station dans la vie » de Kevin, il refuse catégoriquement de le faire. Au lieu de cela, nous prévoyons Kevin demandera au tribunal de réduire le montant indicatif de la pension alimentaire pour enfants d’environ 65 % et d’accorder une pension alimentaire pour enfants de 60 000 $ par mois. »

« L’ordonnance du tribunal doit permettre aux enfants de bénéficier d’une pension alimentaire à la hauteur de la richesse considérable de Kevin, même si ce niveau de pension améliore également le niveau de vie de Christine. »

« Sur la base de ces principes fondamentaux, la Cour est tenue de fixer la pension alimentaire pour enfants à un niveau tel que, lorsque les enfants sont avec Christine, ils mènent un style de vie relativement comparable à celui dont ils jouissent lorsqu’ils sont avec leur père, l’intimé Kevin Costner (‘ Kevin’) », ont déclaré les documents. « L’ordonnance du tribunal doit permettre aux enfants de bénéficier d’une pension alimentaire à la hauteur de la richesse considérable de Kevin, même si ce niveau de pension améliore également le niveau de vie de Christine. »

« Christine présente cette demande afin de faire respecter ces principes du droit de la famille et de garantir que les trois enfants mineurs des parties continueront de bénéficier du style de vie rendu possible grâce aux revenus et à la richesse substantiels de Kevin. »

Pendant ce temps, Costner a affirmé que Baumgartner avait facturé « plus de 100 000 $ en frais d’avocat et de comptabilité » sur sa carte de crédit depuis avril sans autorisation ni son consentement. En conséquence, le 16 juin, il a annulé sa carte de compagnon et a fixé un plafond de 15 000 $ par mois à utiliser en cas d’urgence pour leurs enfants, selon des documents.

Baumgartner a également reçu l’ordre de quitter le complexe de Carpinteria, d’une valeur de 145 millions de dollars, avant le 31 juillet. Costner a acheté la propriété avant leur mariage, et un accord préalable au mariage aurait stipulé que non seulement elle quitterait la maison dans les 30 jours, mais également qu’elle ne quitterait pas la maison dans les 30 jours. ils ne vivront plus dans aucune de ses propriétés s’ils divorcent.

Elle vit actuellement dans une location de vacances avant de déménager dans une location au mois à Montecito.

L’ex-couple a trois enfants ensemble. Costner a également trois enfants avec son ex-femme, Cindy Silva, et un fils issu d’une relation antérieure.

Un procès de six jours pour établir la validité de leur accord prénuptial est prévu fin novembre.