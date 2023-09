Kevin Costner conteste la demande de son épouse Christine Baumgartner de 885 000 $ d’honoraires d’avocat en cas de divorce

L’équipe juridique de Kevin Costner a rejeté une demande de son ex-épouse Christine Baumgartner de 885 000 $ d’honoraires d’avocat et d’experts avant leur procès de novembre sur l’accord prénuptial du couple.

Baumgartner a demandé au tribunal que Costner paie 575 000 $ d’honoraires d’avocat et 280 000 $ de frais d’expert, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. L’équipe de Costner affirme qu’elle paiera 1 106 heures d’avocat au tarif de 800 $ l’heure pour préparer le procès de novembre, qui décidera si la renonciation à la pension alimentaire du conjoint est « inadmissible » à compter d’aujourd’hui.

« Lorsque les chiffres sont si importants, il est facile de perdre de vue la valeur réelle de ces chiffres », a écrit l’équipe de Costner dans des documents juridiques obtenus par Fox News Digital.

Les équipes de Baumgartner et Costner ne sont pas d’accord sur ce qui doit être entendu par le tribunal lors du procès imminent. L’équipe de la créatrice de sacs à main envisage d’analyser son niveau de vie conjugal ainsi que les preuves montrant le revenu que gagne Costner, mais les avocats de Costner affirment que ce n’est pas nécessaire.

L’EX CHRISTINE DE KEVIN COSTNER EST ARRÊTÉE AU TRIBUNAL ALORS QUE LE JUGE L’ORDONNE À PAYER 14 000 $ D’HONORAIRES D’AVOCAT

Dans son exposé, Costner a expliqué au tribunal que l’équipe comptable de Baumgartner avait déjà réalisé la majeure partie de l’analyse du niveau de vie matrimonial en raison des allers-retours désormais décidés en matière de pension alimentaire pour enfants.

Un représentant de Baumgartner n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La demande d’argent supplémentaire de Baumgartner intervient alors que le tribunal lui a ordonné de débourser 14 237,50 $ d’honoraires d’avocat. Costner avait demandé le montant à Baumgartner après que celle-ci ait « refusé de mauvaise foi » de répondre aux questions que lui avait adressées l’équipe juridique de l’acteur de « Yellowstone ». L’homme de 49 ans a été invité à répondre aux questions de Costner et à payer les frais avant le 22 septembre.

L’ex-épouse de l’acteur s’était déjà vu accorder 300 000 $ de frais juridiques par le tribunal le 12 juillet. De plus, Baumgartner aurait retiré 105 000 $ du compte bancaire de Costner pour frais supplémentaires.

KEVIN COSTNER fait allusion au procès de « Yellowstone » au milieu d’une bataille de divorce houleuse

Un juge a statué que les paiements mensuels de pension alimentaire pour enfants de Costner ne seraient pas augmentés le 1er septembre, après deux jours de témoignages intenses. La décision du juge Thomas Anderle a fixé le nouveau montant mensuel de pension alimentaire pour enfants à 63 209 $. Costner est également désormais seul responsable des soins de santé des enfants, des frais de scolarité dans les écoles privées, des activités parascolaires et des dépenses de voiture du fils aîné du couple.

Baumgartner avait demandé que le paiement soit augmenté de 31 837 $ pour un total mensuel de 161 592 $. Il avait été temporairement fixé à 129 755 $.

« Une pension alimentaire supérieure à 63 209 $ par mois est une pension alimentaire déguisée pour le conjoint », a écrit Anderle dans sa décision déposée. « Christine aura l’occasion de convaincre la Cour qu’elle a droit à une pension alimentaire pour époux. »

Lorsque la star de « Field of Dreams » a quitté le tribunal après que la pension alimentaire pour enfants ait été décidée, il a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il estimait qu’il n’y avait « pas de gagnant ».

« Vous savez, quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose énorme et folle qu’on appelle la vie et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

Quant à son projet de coparentalité avec Baumgartner, Costner est certain que l’ancien couple le comprendra. « C’est une maman incroyable », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Nous allons le découvrir et nous partagerons. Nous devons juste être en convalescence en ce moment. »

Baumgartner a demandé le divorce pour la première fois avec Costner en mai, citant la date de séparation comme étant le 11 avril. Le couple partage trois enfants ensemble : Caden, Hayes et Grace.