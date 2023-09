Kevin Costner conclut un accord de divorce avec son ex Christine Baumgartner

Kevin Costner et Christine Baumgartner ont accepté les termes d’un règlement de divorce après une bataille judiciaire de quatre mois, ont confirmé plusieurs sources à Fox News Digital.

Les modalités du règlement n’ont pas été immédiatement divulguées. Le règlement intervient alors que l’ancien couple se dirigeait vers le tribunal pour déterminer qui serait responsable du paiement de près d’un million de dollars en honoraires d’avocat. Costner semblait de bonne humeur lundi, partageant un message souhaitant à ses abonnés Instagram « santé et bonheur ».

Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai, invoquant des différences irréconciliables. Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Christine a cité le 11 avril comme date de séparation.

Elle a initialement demandé 248 000 $ de pension alimentaire mensuelle pour leurs trois enfants, et un juge a fixé une somme mensuelle temporaire de 129 755 $ en juillet, pour ensuite décider en septembre que Costner serait en réalité responsable de 63 209 $ de pension alimentaire mensuelle pour enfants.

L’EX CHRISTINE DE KEVIN COSTNER RÉCLAME QU’ELLE AURAIT ACCEPTÉ LE RÈGLEMENT DE DIVORCE PROPOSÉ AVANT DES CHANGEMENTS « IMPORTANTS »

« Une pension alimentaire supérieure à 63 209 $ par mois est une pension alimentaire déguisée pour le conjoint », a écrit le juge Thomas Anderle dans sa décision déposée. « Christine aura l’occasion de convaincre la Cour qu’elle a droit à une pension alimentaire pour époux. »

Costner et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs trois enfants : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans, et Grace, 13 ans.

Anderle a également décidé le 1er septembre que la star de « Yellowstone » serait seule responsable des soins de santé des enfants, des frais de scolarité dans les écoles privées, des activités parascolaires et des frais de voiture du fils aîné du couple.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital la semaine dernière, Baumgartner a affirmé qu’elle était « disposée » à accepter un précédent accord de divorce avec Costner avant que les conditions ne soient modifiées et elle s’est retirée.

La révélation de Christine a été révélée après que son équipe juridique a qualifié la demande de 855 000 $ d’honoraires d’avocat de Baumgartner de « tout simplement scandaleuse ».

L’équipe de Baumgartner, dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, a tenté de montrer que l’ancien créateur de sacs à main avait tenté de régler les affaires en dehors du tribunal, mais a affirmé que l’acteur de « Field of Dreams » avait insisté pour recourir à un litige à la place et avait accumulé les frais de justice.

« La Cour doit savoir que Kevin a personnellement envoyé à Christine une proposition de règlement écrite qu’elle a indiqué qu’elle était prête à accepter », a écrit son équipe juridique dans le dossier. Ils ont ajouté que l’accord formel ne correspondait pas à la proposition que l’acteur lui-même avait partagée et que « des changements importants et importants » avaient été apportés.

« Il est difficile de résoudre une affaire lorsque les conditions du règlement ne sont pas honorées telles que présentées », indique le mémoire. « Christine avait hâte de mettre cette affaire derrière elle pour le bénéfice de toute la famille, de ne lui en retirer que sommairement et, malheureusement, cette affaire doit continuer. »

Avant que l’ancien couple ne s’installe, Costner a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il n’y avait pas de gagnant dans sa bataille pour le divorce avec Baumgartner.

« Vous savez, quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose énorme et folle qu’on appelle la ‘vie’ et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

Quant à son projet de coparentalité avec Baumgartner, Costner est certain que les deux y parviendront. « C’est une maman incroyable », a noté la star de la télévision. « Nous allons le découvrir et nous partagerons. Nous devons juste être en convalescence en ce moment. »

L’acteur lauréat d’un Oscar a été marié à Cindy Silva pendant 16 ans avant de se séparer en 1994. Silva aurait reçu un règlement de 80 millions de dollars.

Costner et Silva ont trois enfants ensemble et il a un fils issu d’une relation antérieure.

