Kevin Costner avait besoin d’un « directeur de tournée » pour suivre cinq enfants lors de son voyage à Cannes

Suivre les Costner.

Kevin Costner a amené cinq de ses sept enfants au Festival de Cannes et a plaisanté en disant qu’il avait besoin d’un « directeur de tournée » pour les garder en ligne.

«Je voulais qu’ils me voient travailler. Je leur ai acheté des smokings, je leur ai acheté des robes », a déclaré l’acteur de 69 ans lors d’une « Jimmy Kimmel en direct! » apparence Mardi.

Kevin Costner a décrit avoir emmené cinq de ses sept enfants au Festival de Cannes. AFP via Getty Images

L’acteur a plaisanté en disant qu’il avait besoin d’un « directeur de tournée » pour les suivre. Jimmy Kimmel en direct/YouTube

Cependant, il se souvient : « Dès leur arrivée, mes deux fils sont allés pêcher. … Mes trois filles se sont retrouvées sur un bateau et m’ont dit qu’elles me verraient vers trois ou quatre heures… et puis j’ai reçu un appel et elles buvaient un verre à ce moment-là, alors elles ont navigué vers huit heures.

« J’ai dit : ‘Nous sommes venus en France pour être une famille.’ Ils disent : « Ça marche très bien, papa. Que faisons-nous ensuite ?’ », a poursuivi l’ancien de « Yellowstone ». «J’ai dit: ‘Je ne sais pas. Nous avons besoin d’un directeur de tournée pour comprendre cela.

Annie, 40 ans, Lily, 37 ans, Cayden, 17 ans, Hayes, 15 ans et Grace, 13 ans, ont accompagné Costner lors du voyage en France, faisant une rare apparition sur le tapis rouge dimanche pour promouvoir « Horizon : Une saga américaine ».

Il voulait qu’Annie, Lily, Cayden, Hayes et Grace le voient travailler. Corbis via Getty Images

Ils ont posé sur le tapis rouge avec leur père ce week-end. SplashNews.com

Les membres de la famille de l’oscarisé étaient également présents lorsqu’il a reçu le lendemain l’Ordre des Arts et des Lettres des mains du ministre de la Culture.

Les deux fils aînés de Costner, Joe, 36 ans, et Liam, 26 ans – qu’il partage respectivement avec Cindy Silva et Bridget Rooney – n’ont pas fait le voyage.

Notamment, Hayes a un rôle dans le film, dont Costner a fait l’éloge dans l’interview de mardi.

«Je leur ai acheté des smokings, des robes», a déclaré Costner. SplashNews.com

L’ancien de « Yellowstone » était à Cannes pour promouvoir « Horizon : An American Saga ». SplashNews.com

« Il n’avait pas besoin de passer une audition », a-t-il plaisanté. « Je sais que ces rôles sont si importants dans la carrière des gens, donc je ne les distribue pas comme des bonbons. »

Le réalisateur a également précisé qu’il n’avait pas « pleuré » pendant les 11 minutes d’ovation du film.

Il a fait dis à GQ Lundi, il a déclaré que réaliser le film en quatre parties avait été difficile lors de son divorce avec Christine Baumgartner.

Son plus jeune fils a un rôle dans le film. Getty Images

Cela lui a valu une standing ovation de 11 minutes. Diffusion d’images / MEGA

Costner se sentait « brisé » « quotidiennement », a-t-il admis au média.

« J’ai pris de grosses bouchées dans la vie, la vie m’a pris de grosses bouchées », a ajouté le gagnant du Golden Globe. « Je ne vais pas me perdre parce que j’ai été meurtri. Je l’ai été, mais je ne vais pas me perdre.

L’ancien couple a réglé leur divorce en février, près d’un an après avoir rompu.