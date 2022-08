Kevin Costner approuve la républicaine Liz Cheney pour le représentant du Wyoming House – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Belen DIaz/DYDPPA/J Scott Applewhite/AP/Shutterstock

Républicain du Wyoming Liz Cheney56 ans, a officiellement le soutien de Kévin Costner, 67 ans, avant les élections de mi-mandat de 2022 en novembre. Liz, qui brigue un quatrième mandat à la Chambre des représentants des États-Unis, mais qui fait face à une rude concurrence d’un Donald Trump– challenger soutenu, a tweeté l’approbation de Kevin le 1er août.

Les vrais hommes font passer la campagne avant la fête. pic.twitter.com/7FaJpahtll – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 1 août 2022

Sur la photo, l’acteur portait un t-shirt blanc “I’m For Liz Cheney” sur le tournage de sa série télévisée à succès Yellowstone, qui tourne dans le Montana. Kevin, qui portait également un chapeau de cow-boy noir, des lunettes de soleil noires et un jean bleu clair, avait un grand sourire sur son visage tout en soutenant sans crainte la candidature à la réélection de Liz.

Liz, qui critique sévèrement l’ancien président Donald Trump et siège au comité d’enquête sur les émeutes du Capitole du 6 janvier, a félicité Kevin pour avoir soutenu sa campagne. “Les vrais hommes mettent le pays au-dessus du parti”, a écrit la députée républicaine à côté du tweet.

Le 8 novembre, Liz affrontera son compatriote républicain Harriet Hageman, 59 ans, pour élire le représentant américain du district at-large du Congrès du Wyoming. Selon les premiers sondages, Liz traîne derrière Harriet de plus de 20 points dans la course grâce aux républicains pro-Trump qui sont mécontents que Liz se soit opposée à l’ancien président. Liz est l’une des nombreuses personnes qui disent que Trump était responsable de l’insurrection en répandant des mensonges sur les élections de 2020, affirmant à tort qu’il a gagné et non le président Joe Biden.

Liz semble miser sur le soutien public de Kevin pour lui donner un coup de pouce bien nécessaire dans les sondages. Le lauréat d’un Oscar a précédemment approuvé le démocrate Pete Buttigieg aux primaires de l’élection de 2020. Dans une interview d’août 2020 avec La bête quotidienne, Kevin a parlé de politique et a qualifié Trump de “dangereux”. Il a également révélé qu’il est indépendant.

“Je vote pour qui, selon moi, a les meilleurs intérêts du pays et comment nous nous asseyons dans le monde”, a expliqué Kevin, ajoutant: “Je fais vraiment des allers-retours sur mes votes. Le Parti démocrate ne représente pas tout ce que je pense, et le Parti républicain non plus en ce moment…du tout. Donc, je trouve ça trop limitant.