Kevin Costner apprend les résultats des élections de “Yellowstone”, discute de ses propres opinions politiques : “Je suis déçu”

“Yellowstone” est de retour et le personnage de Kevin Costner, John Dutton, attend patiemment les résultats des élections, tout comme les millions de fans qui aspirent au retour de leur drame préféré.

Une bande-annonce de la nouvelle saison de l’émission Taylor Sheridan a révélé le processus d’assermentation de Dutton en tant que gouverneur, ajoutant seulement plus de poids à l’éleveur de septième génération et à sa dynastie, mais éloignant Dutton de son ranch bien-aimé.

“Je sais à quel point ça va être dur pour lui”, a déclaré Costner à USA Today. “Son cœur est au ranch, il n’essaie pas de trouver un terrain d’entente avec les gens. Cela va être problématique. Il a une voie dans laquelle il opère qui n’est pas aussi vaste que certains le voudraient. Et il ne changera pas .”

Les téléspectateurs se sont immergés dans tout ce qui concerne “Yellowstone”, à tel point que le producteur exécutif Sheridan a créé les spin-offs “1883” et “1923”, qui doivent sortir en décembre.

UN PREMIER REGARD SUR HARRISON FORD ET HELEN MIRREN DANS ‘YELLOWSTONE’ PREQUEL ‘1923’

Cependant, le personnage à l’écran de Costner s’intéresse peut-être plus au forum politique public qu’il ne le fera jamais.

“Non, je ne pense pas qu’il y ait une raison pour que je me présente”, a-t-il déclaré avant d’ajouter, “bien que j’aurais aimé que les gens qui se sont présentés aient une vision plus large et plus de moralité sur la façon dont ils voient le pays évoluer. Je’ suis déçu.”

REGARDEZ LE NOUVEAU TEASER DE LA SAISON 5 DE YELLOWSTONE QUI A DÉBUTÉ PENDANT LES VMAS : “TOUT SERA RÉVÉLÉ”

La star de “Field of Dreams” refuse de choisir un camp et a soutenu un large éventail de candidats. Il a apporté son soutien au candidat démocrate à la présidentielle de 2020, Pete Buttigieg, ainsi qu’à la représentante républicaine du Wyoming, Liz Cheney.

Cheney, le critique virulent de l’ancien président Donald Trump a perdu les élections primaires d’août, puis a fait campagne pour les démocrates à mi-mandat dans le but d’empêcher tout allié de Trump de gagner.

Costner, 67 ans, n’a aucun regret d’avoir soutenu un candidat.

“Ce n’est pas parce que vous perdez que vous avez fini, cela ne veut pas dire que vous avez tort”, a-t-il déclaré. “J’étais clair que (Cheney) n’allait probablement pas gagner son élection. Mais je voulais lui faire savoir, en tant que citoyenne, à quel point j’appréciais sa position courageuse et lucide.”

La position de Costner a suscité des critiques, même de la part de certains de ses fans de “Yellowstone”.

“Je me fichais de la façon dont le cookie s’effritait, que les gens qui m’aimaient maintenant ne m’aiment plus”, a-t-il déclaré. “C’est bon.”

Au cours de sa carrière de plusieurs décennies, il a travaillé sur certains des plus grands films de l’industrie, notamment “Dances With Wolves” et “The Bodyguard”. Il a également surmonté d’énormes catastrophes hollywoodiennes telles que “Waterworld”. Costner ne prend pas le succès de “Yellowstone” pour acquis.

“Je ne suis pas naïf, je suis conscient que c’est une émission n°1”, a-t-il déclaré. “Vous êtes toujours heureux quand quelque chose est bien reçu. J’ai eu des choses que je trouvais plutôt bonnes qui n’étaient pas exactement des succès. Mais vous ne pouvez pas être motivé par les cotes d’écoute; vous appréciez simplement qu’il y ait un public.”

Il a admis que le spectacle n’était pas initialement une poursuite à long terme, mais il est toujours dans le coup.

“Je n’allais faire qu’une seule saison, mais j’en ai fait autant”, a-t-il déclaré. “Je donne tout ce que je peux pour ce que je fais. Mais au moment où je sens que ce n’est pas bien, je vais juste m’éloigner.”

Une autre préquelle de “Yellowstone”, “1833”, est sortie l’année dernière, mettant en vedette Tim McGraw et Faith Hill.

“1923” sera présenté en première sur Paramount+ le 18 décembre.