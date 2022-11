Kevin Conroy, qui a donné la parole à Batman pendant 3 décennies, décède à 66 ans

Kevin Conroy est né à Westbury, NY, le 30 novembre 1955, de Thomas Conway et Patricia Conway et a grandi à Westport, Connecticut. Le plus jeune de quatre enfants, il a grandi dans une famille catholique irlandaise stricte qui s’est scindée à l’âge de 15 ans. après que l’alcoolisme de son père, un cadre de la Pan Am, ait chassé sa mère.

Il a terminé le lycée tôt, vivait avec des amis et a déclaré qu’il se sentait le plus chez lui lorsqu’il se produisait sur scène lors de pièces de théâtre à l’école.

À 17 ans, il a reçu une bourse à Juilliard, où il a commencé à perfectionner ses talents d’acteur, et a partagé un appartement avec Robin Williams.

M. Conroy a commencé sa carrière au théâtre à New York et au Old Globe Theatre de San Diego, selon DC Comics. Il a trouvé le succès à la fin des années 1980 dans une production de Broadway de “Eastern Standard”, dans laquelle il a joué un producteur de télévision vivant secrètement avec le sida.

“Je suis allé à tellement de funérailles que j’ai ressenti un tel sentiment d’obligation de bien faire les choses”, a déclaré M. Conroy au Times. Pendant un moment seul sur scène, il s’effondrerait. «Chaque nuit, je pleurais, ressentant toute la douleur. Je ne pouvais pas ne pas le sentir. C’était un cri de ‘Regardez ce qui nous arrive ! Aider!'”

Après avoir partagé cette période entre New York et Los Angeles pendant plusieurs années et retourné des maisons pour compléter ses revenus, M. Conroy s’est installé à New York à temps plein en 2000, se rendant en Californie du Sud lorsque le travail d’acteur l’a appelé.