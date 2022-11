Kevin Conroy, la “voix la plus aimée de Batman”, est mort à 66 ans

L’acteur Kevin Conroy, qui est devenu célèbre en devenant “la voix la plus aimée de Batman dans l’histoire animée du personnage”, est décédé à l’âge de 66 ans, selon Warner Bros.

Conway est décédé jeudi après une courte bataille contre le cancer. Il a exprimé The Dark Knight dans “Batman: The Animated Series” en plus de “près de 60 productions différentes, dont 15 films – mis en évidence par le célèbre Batman: Mask of the Phantasm; 15 séries animées, couvrant près de 400 épisodes et plus de 100 heures de la télévision ; ainsi que deux douzaines de jeux vidéo”, selon le studio de cinéma.

“Kevin était bien plus qu’un acteur que j’ai eu le plaisir de caster et de diriger – c’était un ami cher depuis plus de 30 ans dont la gentillesse et l’esprit généreux ne connaissaient pas de frontières”, a déclaré le directeur de casting/dialogue Andrea Romano dans un communiqué. “Le cœur chaleureux de Kevin, son rire délicieusement profond et son pur amour de la vie seront avec moi pour toujours.”

Warner Bros. dit que ces dernières années, Conway – qui laisse dans le deuil son mari, sa sœur et son frère – est devenu un incontournable du circuit des congrès.

CHRISTIAN BALE REVIENDRAIT COMME BATMAN SOUS UNE CONDITION

“Kevin était la perfection”, a déclaré Mark Hamill, qui a joué le Joker face à Conroy et Luke Skywalker dans les films Star Wars. “C’était l’une de mes personnes préférées sur la planète et je l’aimais comme un frère. Il se souciait vraiment des gens qui l’entouraient – sa décence transparaissait dans tout ce qu’il faisait.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hamill a également décrit Conroy comme un “acteur brillant” qui, pendant plusieurs générations, a “été le Batman définitif”.

“Kevin a apporté une lumière avec lui partout”, a ajouté Paul Dini, producteur de Batman: The Animated Series, “que ce soit dans la cabine d’enregistrement en donnant tout ce qu’il a, ou en nourrissant les premiers intervenants pendant le 11 septembre, ou en veillant à ce que chaque fan qui ait jamais attendu pour lui ont passé un moment avec leur Batman. Un héros dans tous les sens du terme. Irremplaçable. Éternel.”