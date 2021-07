Kevin Connolly d’Entourage dit qu’un nouveau-né a été hospitalisé avec COVID-19

La famille de Kevin Connolly est sur la « voie du rétablissement » après avoir contracté COVID-19.

L’alun de « Entourage », âgé de 47 ans, a révélé dans l’épisode de vendredi de Victory The Podcast que non seulement il avait contracté COVID-19, mais que sa fille nouveau-née avait également été hospitalisée pour le virus à l’âge de six semaines.

« Ma fille, elle a le COVID », a déclaré Connolly, qui a accueilli Kennedy Cruz Connolly début juin avec l’actrice Zulay Henao. « Je suis allé chercher une ordonnance et je regarde ce papier et il a de l’âge. Sur son (ordonnance) il était écrit « 43 jours ». «

Connolly a déclaré que sa fille Kennedy avait de la fièvre et des courbatures parmi ses symptômes, nécessitant une hospitalisation. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « les bébés de moins d’un an et les enfants atteints de certaines affections sous-jacentes peuvent être plus susceptibles d’avoir une maladie grave due au COVID-19 ».

« Ça a été dur. C’est dur quand ton enfant est malade, tu sais ? » il a dit. « Parce qu’il n’y a vraiment rien que vous puissiez faire. »

Bien que Connolly n’ait pas précisé combien de temps Kennedy a été hospitalisé, l’acteur a déclaré que sa fille allait bien et « allait bien ». Il a ajouté: « C’est juste la partie congestion, mais la fièvre est en baisse et nous sommes tous de retour sur la voie de la récupération. »

Connolly a déclaré qu’il avait contracté le virus alors qu’il était « double vacciné ».

« Ce n’est pas une déclaration politique, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce vaccin m’a beaucoup sauvé car les symptômes, bien que brutaux, étaient gérables », a-t-il déclaré. « Je l’ai dépassé maintenant mais sans ce vaccin Je ne voudrais pas faire partie de ça Variante delta du coronavirus. »

L’acteur a ajouté que Henao avait été testé négatif pour COVID-19, « ce qui prouve encore que le vaccin fonctionne parce qu’elle a essentiellement deux pleurnichards malades, moi-même et Kennedy, drapés sur elle et elle n’est pas tombée malade ».

Connolly a annoncé la naissance de sa fille sur Instagram le 9 juin.

« Elle est arrivée !!! Kennedy Cruz Connolly prêt pour le match 6 !!!! » Connolly a sous-titré une photo de son nouveau-né portant l’équipement du New York Islanders Hockey Club au milieu de la finale de la Coupe Stanley 2021. « Essayer d’expliquer que nous devons gagner l’un des deux prochains matchs pour passer à autre chose est difficile. Elle n’a qu’une semaine !!’ @zulay_henao Merci de l’avoir préparée pour le jeu de la rondelle !!! »

Henao a partagé plusieurs photos de l’arrivée de sa fille dans la salle d’accouchement, écrivant : « vous amener dans ce monde a été le plus grand honneur de ma vie ! »

