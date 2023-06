Kevin Clifton de Strictly fond en larmes suite à une révélation familiale choquante

La star de STRICTLY Come Dancing, Kevin Clifton, a fondu en larmes suite à une révélation familiale choquante.

La danseuse professionnelle de 40 ans est à l’affiche de la toute nouvelle série de Who Do You Think You Are de la BBC.

Pennsylvanie

Paul Edwards

Le danseur professionnel, 40 ans, est à l’affiche de la toute nouvelle série de Who Do You Think You Are de la BBC[/caption]

Au cours de l’épisode de Kevin, il s’est rendu au Canada pour en savoir plus sur sa famille.

Là-bas, il a découvert qu’il avait une relation appelée Matooski.

Cependant, il a été laissé en larmes après avoir appris qu’elle avait été victime de racisme.

S’adressant à la presse, il a expliqué : « C’est drôle parce que je suis aussi éloigné de Matooski. Je suis un homme blanc de 40 ans qui est danseur de salon.

« Je n’ai jamais eu à faire l’expérience d’aucune sorte de préjugés ou de racisme ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que j’ai jamais eu à gérer.

« Je me sentais très défensive et protectrice envers elle même si c’était il y a longtemps. Juste le fait que c’était lié à mon histoire.

Kevin a poursuivi en admettant qu’il ne pensait pas qu’il deviendrait émotif dans la série, mais s’est retrouvé à y succomber.

Pendant ce temps, la partenaire de Kevin, Stacey Dooley, a récemment donné aux fans un aperçu de leur bébé.

Stacey, 35 ans, a partagé le doux cliché avec ses abonnés et a écrit à côté: « Courir à travers le pays avec vous me remplit le cœur (et mon emploi du temps).

Sur la photo, on peut voir la réalisatrice de documentaires tenir son bébé debout sur un balcon qui s’ouvre sur une vue sur la mer

Les fans de Stacey étaient pleins de compliments pour le joli cliché, avec une écriture : « Adorable photo ! »

Un autre a ajouté: « Superbe photo de la règle de maman x. »

Rex