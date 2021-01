Ce n’est peut-être pas un choix populaire pour les pros, mais une Rumba intense et passionnée est toujours un régal pour les fans de Strictly Come Dancing.

Maintenant, l’ancien danseur professionnel de l’émission, Kevin Clifton, a révélé pourquoi il avait fait tout ce qu’il pouvait pour éviter la danse avec l’ancienne partenaire de célébrité Susannah Reid – avant de ne pas pouvoir l’éviter avec Frankie Bridge.

Dans son podcast, il a expliqué comment HRVY et Janette Manrara ont interprété la danse.

Kevin a déclaré aux fans: « C’est drôle parce que moi et Frankie Bridge avons fait une Rumba en 2014 en demi-finale et que j’essayais tellement d’éviter la Rumba.

« Je l’ai évité avec Susanna [Reid] dans ma première année.

« Nous sommes arrivés au stade avec Frankie où nous venions de manquer d’options et nous avons en quelque sorte dû faire une Rumba en demi-finale et je me suis dit: » Ça y est, nous sommes éliminés « . »







(Image: Getty Images)



Kevin a expliqué que son aversion pour la danse n’était pas personnelle, c’était simplement qu’il ne pensait pas que cela convenait à sa relation avec l’ancien chanteur de The Saturdays Frankie ou en fait Good Morning Britain Susannah.

Il a déclaré sur son podcast éponyme: «Avec moi et Frankie, notre place dans cette compétition, nous n’étions pas le genre de couple torride, passionné et chaud de la compétition.

« Je parle pour moi, je suis sûr que Frankie n’apprécierait pas que je dise ça! »







(Image: BBC / Guy Levy)



Mais, le danseur a ajouté: « Nous n’étions pas ce couple sexy, nous étions copains et nous avions fait des numéros amusants et tout était très sympathique.

« Je pense qu’au moment où nous sommes arrivés à la demi-finale, si nous avons soudainement fait une Rumba torride et passionnée. Romantique, ça va dérouter tout le monde.

« Personne ne veut me voir et Frankie l’un sur l’autre dans une Rumba. »

Kevin est apparu sur Strictly pendant sept ans avant d’annoncer son départ en mars de l’année dernière, pour se concentrer «sur d’autres domaines» de sa carrière.

Il a remporté l’émission avec Stacey Dooley en 2018 et les deux sont devenus un vrai couple et vivent maintenant ensemble.