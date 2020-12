Kevin Clifton a parlé de sa décision de quitter Strictly Come Dancing juste avant que le pays ne soit verrouillé.

Le danseur professionnel, 38 ans, a annoncé sa décision de quitter l’émission BBC One après sept ans à peine avant que la pandémie ne ferme l’industrie du divertissement.

Il avait décidé de partir après avoir décroché son rôle de rêve dans une production en tournée de Strictly Ballroom et il prévoyait de faire la tournée Burn The Floor, qui devaient toutes deux être reportées.

Et Kevin a admis qu’il avait trouvé «difficile» de regarder strictement cette année après que ses projets pour 2020 aient échoué.







Kevin a déclaré au Huffington Post: « De toute évidence, c’était difficile lorsque tout le théâtre a disparu cette année et que je suis assis à la maison à regarder [Strictly Come Dancing] – mais je pense toujours que c’était le bon moment. Mais les doigts croisés que 2021 sera une version de ce que 2020 était censé être – pour tout le monde dans le monde! »

Strictly Ballroom avait été la poussée dont il avait besoin pour quitter Strictly car il pensait avoir accompli tout ce qu’il voulait dans la série.

Kevin a remporté Strictly en 2018 avec sa désormais petite amie Stacey Dooley.







Il est apparu dans toutes les finales sauf deux au cours de ses sept années dans la série.

Au cours de la série 2019, il a dansé avec Anneka Rice et ils étaient deuxièmes à être rejetés, mais il est revenu pendant les semaines six et sept pour danser avec Alex Scott pendant que son partenaire Neil Jones se remettait d’une blessure.

Il a ajouté: « J’étais en contact avec Strictly Come Dancing et j’ai dit: ‘Si on me propose ça, je ne pourrai pas lui dire non.’ Alors on m’a offert le rôle, j’ai dit que je partais Strictement pour une vie au théâtre… et puis il n’y avait plus de théâtre. Donc tout a en quelque sorte disparu, ou est passé en 2021. «







Strictly Ballroom a été reporté pour ouvrir en septembre 2021 et Burn The Floor ouvrira au printemps.

Ses dates de tournée reprogrammées avec sa sœur Joanne Clifton ont été organisées pour janvier et février.

Kevin a déclaré: « J’apprends aussi à ne pas trop espérer, parce que les choses s’annulent à gauche, à droite et au centre, et le monde nous surprend à chaque tournant pour le moment. »