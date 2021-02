Kevin Can F ** k lui-même a l’air absolument F ** king incroyable

Kevin Can F ** k lui-même ne joue pas.

AMC vient de publier une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine comédie dramatique, une émission de genre ambitieuse qui est en préparation depuis 2017 – à peu près à l’époque de CBS Kevin peut attendre tué le personnage de la femme, joué par Erinn Hayes. Si vous espériez voir une femme de sitcom prendre une revanche cathartique sur son mari de sitcom dopé, il semble que c’est exactement ce que nous voulons.

Ruisseau Schitt alun Annie Murphy joue Allison, la femme qui souffre depuis longtemps de Kevin (Eric Peterson). C’est un homme qui ne semble exister que dans le monde de la sitcom multi-cam, où il plaisante sur ses règles et exige des recharges de boissons.

La bande-annonce montre la grande différence entre ce pays de sitcom et la nouvelle réalité d’Allison, qui est tournée en single-cam et la trouve en train de faire un plan audacieux pour reprendre sa vie.

C’est Annie Murphy comme nous ne l’avons jamais vue auparavant, ce qui est exprès.

« Une grande chose pour moi après Ruisseau Schitt J’étais tellement inquiète que j’allais en quelque sorte rester coincée dans cette terre bouclée blonde, et donc je voulais vraiment faire quelque chose de très différent », a-t-elle déclaré lors d’un panel TCA virtuel pour la série. Kevin Can F lui-même entre, genre, un 180 absolu, et je peux faire des choses comme donner un coup de pied sur une poubelle en colère et faire frire un œuf avec colère et, vous savez, faire de la cocaïne dans une ruelle. »