Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Peachland aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques dans leur communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Kevin Bennett – Candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du district ?

Peachland souffre depuis trop longtemps d’un sous-investissement. Nous avons besoin de logements abordables pour les familles de travailleurs, d’opportunités d’emploi et d’affaires et d’infrastructures améliorées telles que des égouts, des trottoirs et des aires de jeux de quartier.

Pour payer ces choses, nous avons besoin d’un “moteur économique” – une méthode pour générer des revenus fiscaux pour la ville sans augmenter les taxes sur les maisons existantes. Avec des recettes fiscales plus élevées, nous pouvons nous permettre de construire les choses dont nous avons besoin. Le centre-ville est ce « moteur », et nous avons une occasion en or de le redévelopper.

Imaginez un centre-ville dynamique, vivant avec des familles, des boutiques, des restaurants, des artisans, de la musique et un front de mer

des loisirs! Imaginez le Peachland que nous méritons d’avoir !

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils pour aider à fournir des logements accessibles et abordables aux

Habitants de Peachland ?

Nos enfants et petits-enfants devraient pouvoir grandir dans des maisons abordables, dans des quartiers sûrs avec beaucoup d’espaces verts, tout comme nous l’avons fait. Le centre-ville serait un excellent emplacement pour les familles, à quelques pas de la plage, à proximité de tout et facile à construire. La responsabilité du Conseil est d’attirer des développeurs de classe mondiale et de travailler avec eux pour construire la communauté que nous voulons.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour régler les flux de circulation sur l’autoroute 97 ainsi que sur les routes

infrastructures à Peachland?

Une solution palliative est une réduction de la limite de vitesse commençant à Drought Hill et se terminant à Princeton Avenue. Un moyen terme

La solution consiste à remodeler les intersections des chemins Buchanan Sud et Trépanier, pour créer une intersection à quatre voies avec feux de circulation ou un rond-point. L’idéal est que l’autoroute contourne complètement Peachland, et une idée “prête à l’emploi” qui m’a été suggérée est de construire une autoroute de Penticton à Kelowna, via Chute Lake, en évitant Summerland, Peachland, Westbank et un deuxième pont tout à fait. À Peachland, nous avons besoin de trottoirs sur des routes clés comme Princeton et Trépanier afin qu’il soit sécuritaire pour les piétons.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Mon incroyable voisine, Jane Tench. Elle est la personne la plus positive que je connaisse, toujours prête à aider ceux qui en ont besoin.

Elle a un mot gentil pour tout le monde et diffuse chaque matin des messages de bonne humeur sur la page Facebook de Peachland Neighbours. Elle aide à la banque alimentaire, le Rotary, collecte des fonds pour les réfugiés ukrainiens et à tous égards, elle est un atout et un plaisir à côtoyer. Merci Jeanne !

