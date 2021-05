Kevin Bacon a posé avec une bande de cochons et a demandé à Internet des légendes grésillantes

Lard. La simple mention de la poitrine de porc transformée suffit pour que les gens bave et pensent à la bonté croustillante et fumée. Cependant, le bacon n’est pas seulement une charcuterie, mais aussi un nom de famille courant. L’acteur hollywoodien Kevin Bacon a pleinement profité de son nom de famille via ses réseaux sociaux lundi. Bacon, célèbre pour des rôles dans des films comme Hollow Man, Apollo 13 et Footloose s’est rendu sur Facebook pour partager une photo de lui avec devinez quoi? Les cochons!

Bacon a posé avec non pas un, pas deux, mais quatre petits cochons et a écrit: « D’accord, j’ai besoin de votre aide pour celui-ci… Légende ceci. » Cela a permis aux internautes de devenir aussi créatifs que possible et d’aider Bacon avec des suggestions de sous-titres extrêmement hilarantes. .

Certains utilisateurs ont fait référence au podcast de Bacon « Le dernier degré de Kevin Bacon » et ont suggéré des légendes telles que « 6 degrés de cochons et un bacon » et « Six degrés de bacon et plus de bacon ».

Voici d’autres suggestions hilarantes : « Parfois, vous voulez juste une tranche entière de bacon avec quatre petits morceaux de bacon », « J’ai de la fièvre… et la seule prescription est Plus de bacon », « » Présenter un gros morceau de bacon … et ses cochons » et « Présentez maintenant Kevin Bacon and the Bacon Bits !

Ce n’est cependant pas la première fois que Bacon s’associe à l’animal. Selon Le gardien, l’homme de 62 ans avait aidé l’année dernière une campagne de la SPCA écossaise à trouver un nouveau foyer pour Kevin Bacon, un cochon kunekune mâle castré de quatre ans, après que son propriétaire ne pouvait plus s’occuper de lui. Cherchant de l’aide pour le cochon, Bacon avait ensuite tweeté: « Aidez-vous à trouver un foyer à un autre Kevin? »

