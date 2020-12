BLACKSBURG, Virginie: Keve Aluma a récolté 17 points et 12 rebonds et la 16e Virginia Tech a remporté son 34e match consécutif non-conférence à domicile en battant VMI 64-57 jeudi soir.

Tyrece Radford a ajouté 13 points et Justyn Mutts a récolté 10 points et neuf rebonds pour les Hokies (4-0). Ils menaient 30-23 à la mi-temps et ont utilisé une course de 9-0 en seconde période pour prendre le contrôle. Radford avait cinq points dans l’éclatement, y compris un jeu de trois points pour le terminer.

Myles Lewis a récolté 13 points et 12 rebonds pour mener VMI (2-2). Greg Parham a ajouté 12 points.

Les Hokies menaient 36-26 avant que les Ketdets ne marquent directement 13 pour prendre une avance de 39-36. Trey Bonham a terminé la course avec une bonne affaire et un lay-up. Les Hokies étaient toujours en retrait 45-41 avec un peu plus de huit minutes à jouer avant de marquer neuf fois pour reprendre la tête.

VMI: Les Keydets ont fermé à 59-55 sur le pointeur 3 de Parham dans la dernière minute et ont failli prendre la surprise.

Virginia Tech: Les Hokies n’ont tiré que 35% (21 sur 60) et n’étaient que 4 sur 27 sur une distance de 3 points.

VMI: Host Regent le lundi soir.

Virginia Tech: hôte de Penn State dans le Big TenACC Challenge mardi soir.

