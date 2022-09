Keurig Dr Pepper, CSX, Li Auto et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Keurig Dr Pepper – L’action de consommation a chuté de 1,5% avant la commercialisation après que Goldman Sachs a rétrogradé l’action à neutre par rapport à une note d’achat. La société de Wall Street a déclaré qu’elle voyait un risque accru pour les marges de Keurig, car l’inflation des matières premières, en particulier liée au café, reste élevée.

Lucid Group – Les actions du joueur de véhicules électriques ont bondi de 2,7% dans les échanges avant commercialisation après que Cantor Fitzgerald a lancé une couverture avec une note en surpoids. La société a déclaré que les véhicules de luxe et haut de gamme de Lucid offrent une plus grande efficacité, une autonomie plus longue, une charge plus rapide et plus d’espace par rapport à ses pairs.

Norfolk Southern, CSX – Les actions des compagnies de chemin de fer ont diminué de plus de 1% chacune après qu’UBS a déclassé le duo, citant un contexte macroéconomique qui se détériore. La société de Wall Street a déclaré qu’il serait difficile pour Norfolk et CSX d’atteindre la croissance de volume consensuelle de 25% à l’avenir.

Li Auto – Les actions du fabricant chinois de véhicules électriques ont légèrement augmenté de 0,5 % avant la commercialisation, même après que la société a réduit ses prévisions de livraison au troisième trimestre de 2 500 véhicules ou 9 %. La société a déclaré que la révision à la baisse était due aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

Amazon, Apple, Microsoft – Les noms de Big Tech Amazon, Apple, Alphabet et Microsoft se sont tous échangés au moins 1% de plus avant la commercialisation, un rebond possible par rapport à la vente de lundi. Les rendements du Trésor ont reculé mardi matin après que les sommets pluriannuels atteints lors de la session précédente aient mis la pression sur les valeurs technologiques.