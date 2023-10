S’il n’y avait eu le miracle du premier match de vendredi soir, les Rangers du Texas seraient sur la route avec un déficit de 2-0.

Mais quoi qu’il en soit, l’élan est entre les mains des Diamondbacks de l’Arizona.

Les serpents se sont frayés un chemin vers une victoire de 9-1 lors du deuxième match des World Series samedi.

Les Diamondbacks ont frappé en premier avec un circuit en solo de Gabi Moreno en quatrième manche. Plus tard, Lourdes Gurriel Jr. a frappé un simple RBI. Le Texas a répondu avec un circuit en solo de Mitch Garver au cinquième, mais au septième, l’Arizona l’a récupéré après avoir commencé la manche avec des doubles consécutifs contre Jordan Montgomery, ce qui a entraîné sa sortie du match. Deux frappeurs plus tard, Corbin Carroll a ajouté un simple RBI, ce point étant également imputé à Montgomery, pour lui donner une avance de trois points.

Avec les buts chargés en huitième, Ketel Marte, qui est entré au bâton 0 pour 4 ce soir-là, a établi un record de la MLB, prolongeant sa séquence de coups sûrs en séries éliminatoires à 18 matchs. Le précédent record était de 17 matchs consécutifs, partagés par Manny Ramirez, Derek Jeter et Hank Bauer. Marte n’a également disputé que 18 matchs éliminatoires, ce qui signifie qu’il a réussi un coup sûr dans chaque match éliminatoire auquel il a joué.

Il a produit deux points dans le processus, ce qui en fait un match de 6-1, et Carroll a marqué un simple dans un autre point immédiatement après. Les serpents ont ajouté deux points supplémentaires au neuvième, totalisant sept points dans les trois derniers cadres.

Merill Kelly a fait tourner un joyau, lançant sept images tout en n’accordant qu’un seul point au cinquième. Il en a retiré neuf en n’accordant que trois coups sûrs et n’a fait marcher personne. Il a abaissé sa MPM en séries éliminatoires à 2,25.

Montgomery a lancé plus de six manches de balle de quatre points et neuf coups sûrs. Le gaucher a été un roc tout au long des séries éliminatoires, entrant dans la soirée avec une MPM de 2,16 en quatre départs en séries éliminatoires. Cependant, certaines écritures étaient sur le mur, car ses adversaires lui avaient frappé 0,277 lors de ces sorties. De plus, peut-être que lancer 45 lancers lors du septième match de l’ALCS avec deux jours de repos a eu des conséquences – il n’a pas retiré un seul frappeur. En fait, il n’a produit qu’un seul swing-and-miss dans la nuit.

Tout le monde dans la formation surprenante des D-Backs a réussi au moins un coup sûr – ils en ont eu 16 dans la soirée, contre quatre pour le Texas.

Tommy Pham est allé 4 en 4 avec deux doubles, tandis que Carroll, Marte et Emmanuel Rivera ont chacun eu deux points produits.

Chase Field accueillera lundi soir son premier match des World Series depuis le septième match des World Series 2001. La recrue Brandon Pfaadt cherchera à rester au chaud pour l’Arizona, tandis que Max Scherzer, triple lauréat du prix Cy Young, cherchera à se réchauffer après un lent retour de blessure.