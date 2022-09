Ketanji Brown Jackson inaugurée en tant que première femme noire à la Cour suprême des États-Unis

Le juge Ketanji Brown Jackson et le juge en chef John Roberts sur les plus hautes marches de la Cour suprême vendredi.

La première femme noire à siéger à la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, a été investie vendredi lors d’une cérémonie à Washington en présence du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris.

Jackson, qui a été nommé au plus haut tribunal par Biden, fera partie d’une minorité progressiste au sein de l’organe qui décide de certaines des questions sociales et juridiques les plus importantes aux États-Unis.

Mais la femme de 52 ans pourrait se retrouver les mains largement liées par la majorité conservatrice de six juges – dont trois ont été nommés par le prédécesseur de Biden, Donald Trump.

Cette majorité a exercé son pouvoir ces derniers mois, annulant le droit constitutionnel à l’avortement et renforçant le droit aux armes à feu.

Jackson a été choisi fin février par le démocrate Biden, qui avait promis lors de sa campagne de nommer la première femme afro-américaine à la plus haute institution judiciaire du pays.

Elle a remplacé le juge Stephen Breyer, 84 ans, qui a pris sa retraite.

Malgré une polarisation aiguë entourant le tribunal, son processus de confirmation au Sénat s’est déroulé sans heurts et son arrivée ne modifie pas l’équilibre des pouvoirs sur le banc.

La session 2022/2023 de la Cour suprême doit débuter lundi.