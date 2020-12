Keshia Knight Pulliam, 41 ans, est fiancée à l’acteur Brad James, 39 ans.

Elle a partagé la nouvelle sur son compte Instagram vérifié.

« J’ai dit oui !! », a-t-elle écrit. JE VOUS AIME @mrbradjames !!!! C’est ma photo préférée de notre dîner de fiançailles magique. Mon désir est une vie et au-delà remplie d’amour et de famille. Mon cœur est tellement rempli de joie !! Tellement excité de continuer à se choisir et à choisir notre famille chaque jour. «

L’actrice était auparavant mariée à l’ancien footballeur professionnel Ed Hartwell et est la mère d’une fille de 3 ans nommée Ella.