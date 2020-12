Keshia Knight Pulliam se marie à nouveau!

L’actrice, surtout connue pour avoir joué Rudy Huxtable sur Le salon Cosby de 1984 à 1992, annoncé sur elle Instagram le mercredi 16 décembre, qu’elle est fiancée à l’acteur Brad James. Keshia, 41 ans, a publié une photo d’elle-même avec son nouveau fiancé et sa fille Ella Grace, 3, lors d’un dîner de fiançailles.

« J’ai dit oui!! » a écrit la star. « JE T’AIME @mrbradjames !!!! C’est ma photo préférée de notre dîner de fiançailles magique. Mon désir est une vie et au-delà rempli d’amour et de famille. Mon cœur est tellement rempli de joie !! Tellement excité de continuer à choisir chacun autres et notre famille tous les jours. «

Brad, 39 ans, a publié la même photo tout seul Instagram », écrivant:« Les bateaux et les navires sont en sécurité dans le port, mais ce n’est pas pour cela qu’ils sont construits … Frapper les eaux avec mon @keshiaknightpulliam #engaged. »

Keshia et Brad ont commencé à sortir ensemble en 2019 après s’être rencontrés sur le tournage du téléfilm Orgueil et préjugés: Atlanta, Personnes signalé.