Kesha sort en robe noire transparente lors d’un dîner avec maman

Kesha a porté une robe qui a fait la une des journaux pendant le week-end lors d’un dîner avec sa mère.

La chanteuse, 35 ans, est sortie dans une robe noire transparente aux seins nus aux côtés de sa mère et d’un ami pour un dîner à Santa Monica, en Californie, samedi soir dernier. La robe mettait en valeur le ventre et les jambes de Kesha avec un décolleté bateau et des manches longues lacées.

Ses cheveux étaient coiffés en chignon haut et des photos la montraient avec des couleurs de maquillage neutres en talons hauts noirs. La tenue était complétée par une robe noire en soie pour le dîner du soir.

Le seul vêtement qu’elle portait sous la robe transparente était une culotte noire. Sa mère, Pebe Sebert, 66 ans, portait un long caftan blanc fluide et des pantoufles noires tout en prenant une bouchée à manger avec sa fille au restaurant populaire Giorgio Baldi.

Récemment, la finale de la saison de l’émission de téléréalité de Kesha, “Conjuring Kesha”, a été créée vendredi dernier. Le spectacle suit l’auteur-compositeur-interprète alors qu’elle accompagne divers experts paranormaux dans des aventures de chasse aux fantômes. Actuellement, les notes de Rotten Tomatoes pour l’émission Discovery Plus sont de 43%.

“Faire ce spectacle a vraiment changé toute ma vie, parce que j’ai eu ces expériences paranormales et je pense intuitivement que je savais qu’elles étaient réelles, mais je me suis également demandé si d’autres personnes avaient eu ces expériences”, a déclaré Kesha. ComicBook.com. “Tout ce que je sais, c’est que je suis absolument ouvert à la possibilité de tout cela. Je pense qu’il est à courte vue de dire que quoi que ce soit n’existe pas avec certitude.”

Elle est également apparue récemment dans la chanson “Drop Dead” pour le groupe Grandson aux côtés du batteur de Blink-182, Travis Barker.