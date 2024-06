Kesha se produit à la WeHo Pride 2024 à Los Angeles et se retourne contre Diddy

Découvrez la vidéo, obtenue par TMZ… Kesha, entourée de ses danseurs, se tient devant son micro et bouge ses hanches au rythme de la musique.

Elle se lance ensuite dans les paroles, tout en ajoutant un peu de piquant et le mot F… « Réveille-toi le matin comme f*** P. Diddy ! » Kesha a également fait valoir son point de vue en renversant la foule avec ses deux majeurs.

Puis, en novembre 2023, Diddy a été poursuivi en justice par son ex-petite amie et partenaire de longue date, Cassie qui a accusé le magnat de la musique d’agression sexuelle et de traite d’êtres humains.

Un jour après Diddy et Cassie réglé le procèsKesha a interprété « Tik Tok » au Hollywood Palladium et j’ai changé les paroles d’ouverture à « Réveillez-vous le matin en me sentant comme moi. »