Kesha révèle une peur de la santé presque mortelle déclenchée par la congélation de ses œufs: « C’était horrible »

Kesha a été impliquée dans une expérience presque fatale après avoir subi une procédure de fertilité.

La chanteuse « TiK ToK », 36 ans, a révélé à quel point les choses étaient devenues sérieuses tout en détaillant ses complications de santé dans l’article de couverture du magazine Self en juin.

« J’ai failli mourir en janvier », a déclaré Kesha. Elle a expliqué que les complications découlaient en partie de son diagnostic de CVID l’année dernière. CVID, ou Immunodéficience variable commune, est « un trouble du système immunitaire qui vous amène à avoir de faibles niveaux de protéines qui aident à combattre les infections », selon la clinique Mayo.

Elle a pris la décision de congeler ses ovules l’année dernière, déclarant au point de vente : « Je prenais juste ma santé reproductive en main. » Quelques semaines plus tard, elle s’est retrouvée à l’hôpital. Les médecins lui ont dit qu’elle avait une complication rare de la procédure de fertilité, en partie à cause de son système immunitaire affaibli.

« Je me sens enfin rétabli, mais cela a pris quelques mois », a expliqué Kesha, ajoutant que « c’était horrible ».

Après son diagnostic de 2022 – et sa bataille contre la boulimie en 2014 – Kesha donne désormais la priorité à être plus gentille avec elle-même.

« Si je suis juste plus gentil avec moi-même, tout semble beaucoup plus gérable. Quand je suis sorti pour la première fois, j’ai eu cette bravade, et il semblait que je m’en fichais, ce qui, il y a des éléments de cela, mais Je ne suis qu’humaine », a-t-elle déclaré.

« Après avoir reçu tant de commentaires sur ce qui n’allait pas chez moi, j’ai commencé à prendre le commentaire le plus méchant comme la vérité et mon pouvoir supérieur. J’ai commencé à l’intérioriser. Je devais commencer à me parler comme quelqu’un qui m’aime. »

Kesha a brièvement parlé à la publication sur sa vie amoureuse, qu’elle a choisi de garder privée dans le passé. Bien qu’elle n’ait pas nommé son petit ami actuel, la nominée aux Grammy Awards a été aperçue avec le producteur Riccardo Maddalosso le mois dernier à Los Angeles, a rapporté le magazine People.

Elle a expliqué pourquoi elle a décidé de garder sa relation pour elle.

« Je ne voulais pas vraiment mentionner la relation, parce que je pense que fonder une famille est le choix de chacun, et la famille peut signifier tellement de choses différentes pour tout le monde », a-t-elle déclaré à Self. « Ma famille en ce moment, ce sont les gens avec qui je passe du temps, et ma vraie famille, et aussi mon groupe, mes amis et mes chats. »

Kesha a ajouté des détails mineurs sur son partenaire, en disant : « Mais… il est incroyable ! »

« La seule chose que je dirai à propos de mon petit ami, c’est : parfois, il doit subir une intervention avec une crème pour le visage et me les enlever », a déclaré Kesha, expliquant qu’elle avait une fois éclaté d’urticaire et effrayé son mystérieux homme. « Il m’a dit : ‘Qu’est-ce que tu as fait ?!' »