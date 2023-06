Kesha révèle qu’elle a failli mourir après avoir congelé ses ovules – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Jason Kim

Kesha36 ans, a vécu une expérience de mort imminente après avoir congelé ses œufs en 2022. « J’ai failli mourir en janvier », a déclaré la chanteuse dans une interview avec Soi publié le 20 juin. Kesha a expliqué qu’elle avait commencé à se sentir faible après un concert aux Bahamas le soir du Nouvel An, alors elle est allée à l’hôpital, où elle a appris qu’elle avait développé une complication rare en congelant ses ovules. Les problèmes de santé de Kesha ont été causés en partie par son système immunitaire affaibli, a-t-elle déclaré dans l’interview.

Après avoir reçu son diagnostic, Kesha a été transférée dans un hôpital de Miami et y a passé neuf jours à se faire soigner. « Je me sens enfin rétablie, mais cela a pris quelques mois », a-t-elle déclaré dans l’interview, ajoutant: « C’était horrible. » La chanteuse « Praying » a également expliqué qu’elle ne regrettait pas d’avoir congelé ses ovules même si le processus l’a presque tuée.

En savoir plus sur Kesha :

«Je prenais juste ma santé reproductive entre mes mains. Et je soutiens tout le monde qui fait ça et [honoring] votre corps », a-t-elle déclaré. « Tout le monde a probablement l’impression que vous partagez ce que vous vivez et, en même temps, cela invite presque les gens à avoir une opinion à ce sujet. Je n’ai pas cela parfaitement tracé.

Kesha en a révélé plus sur ses problèmes de santé dans l’interview. Selon l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, elle a déclaré avoir été diagnostiquée l’année dernière avec un déficit immunitaire commun variable (CVID), qui est une maladie d’immunodéficience qui implique de faibles niveaux d’anticorps protecteurs et un risque accru d’infections. Kesha a révélé pourquoi elle a gardé ce diagnostic secret pendant un certain temps. « Je n’ai jamais voulu être la fille pleurnicharde et privilégiée », a-t-elle déclaré. « De plus, mon image était celle de sortir et de s’amuser. »

La nominée aux Grammy Awards a également confirmé qu’elle était toujours en convalescence pour sa boulimie. Elle a réfléchi à sa décision de se faire soigner pour le trouble de l’alimentation en 2014. « J’ai eu un moment particulier avec mon trouble de l’alimentation lorsque l’anxiété est devenue si élevée que je ne fonctionnais pas », a déclaré Kesha. Soi. « Cela prenait tellement de place dans mon cerveau, du matin au soir. J’étais obsédée par mon apparence, ce qui se passait dans ma bouche, la taille des choses et l’approbation des gens », a-t-elle ajouté.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Malgré des problèmes de santé, Kesha est en bonne position en ce moment, tant sur le plan personnel que professionnel. Son cinquième album studio, Ordre du bâillon, est sorti en mai et a reçu des critiques positives. Elle a dit Soi qu’elle va maintenir un mode de vie sain lorsqu’elle se lancera dans sa prochaine tournée qui débutera en octobre.

Lien connexe En rapport: Les 12 looks de tapis rouge les plus scandaleux de Kesha de tous les temps

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.