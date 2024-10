Charli XCX a sorti les « classiques du club » – et Kesha – à Los Angeles.

Le mardi 15 octobre, la chanteuse de « Good Ones », 32 ans, l’a amenée avec Troye Sivan au Sweat Tour commun au Forum Kia, où elle a réservé quelques surprises aux fans.

Après avoir partagé lundi le remix de « Spring Breakers », qui met en vedette l’artiste « Praying », 37 ans, Charli a invité Kesha à interpréter le morceau avec elle sur scène pour ses débuts live.

Troye Sivan et Charli xcx se produisent à Londres en juin 2024.

Katja Ogrin/Redferns



Par images capturées par des fansla pop star britannique a livré le premier couplet du morceau avant que le musicien de « Joyride » n’apparaisse dans un manteau de fourrure rose.

Également pendant le spectacle, Charli et l’interprète de « One of Your Girls », 29 ans, ont rejoint Kesha pour une performance d’elle. Le classique « TiK ToK » de 2009.

Ce n’était pas le seul invité inattendu au concert.

Pendant le set de Sivan, il a invité Tate McRae à le rejoindre pour « You », leur collaboration avec DJ Regard.

Charli et Troye — qui ont collaboré sur « 1999 » et « 2099 » de l’album 2019 Charli — ont débuté leur tournée des arènes à travers les États-Unis et le Canada à Détroit le 14 septembre.

Les superstars ont fait escale dans des lieux emblématiques comme le Madison Square Garden de New York et le Kia Forum de Los Angeles, en plus de grandes villes comme Philadelphie, Boston, Chicago et bien d’autres. Les spectacles se termineront le mercredi 23 octobre à Seattle.

Tout au long de leur carrière, Charli XCX et Sivan ont recruté la star britannique du hip-hop alternatif et de l’électronique. Fille timide comme première partie.

Le duo a invité une poignée d’artistes surprises sur scène avec eux tout au long du Sweat Tour.

Le 24 septembre, Addison Rae a fait ses débuts en live avec « Diet Pepsi » au Madison Square Garden à New York. Lorsqu’elle a atteint le chœur, Charli et Sivan l’ont rejoint pour chanter certaines paroles, selon images capturées par des fans.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Le magnat de la beauté, 24 ans, a ensuite interprété le « Von Dutch » (AG Cook Remix) avec Charli.

Charli a ensuite interprété son morceau « Girl, so confusing », qui était en fait le remix. Vers la fin du morceau, Lorde l’a rejoint sur scène pour chanter avec l’artiste « Vroom Vroom », selon images capturées par des fans.

Une autre invitée surprise du spectacle était Kelley Heyer, qui a créé la danse virale « Apple ». Elle est apparue sur grand écran pour mettre en valeur ses mouvements de danse caractéristiques dans un gosse-jupe blasonnée pour toute la foule.

Charli a sorti son album de remix Brat et c’est complètement différent mais aussi toujours gamin le vendredi 11 octobre.