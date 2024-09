Kesha lance un label et annonce que l’album sortira l’année prochaine │ Exclaim!

Kesha poursuit son parcours depuis sa libération du label Kemosabe Records de Dr. Luke en créant son propre label. Kesha Records sera distribué en partenariat avec ADA et hébergera son premier disque sans la surveillance de son agresseur présumé.

L’album, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, devrait sortir en 2025, et marquera la première fois qu’elle aura le contrôle créatif et la propriété de sa musique. Kesha Records se prépare également à sortir la musique d’autres artistes à l’avenir.

« Mon nom est devenu synonyme de transparence, d’intégrité et de sécurité, et je veux m’assurer que ces valeurs soient respectées pour moi-même et pour tous les futurs artistes signés sur mon label », a déclaré Kesha dans un communiqué. [via Variety]« La musique a le pouvoir de connecter le monde, et j’aspire à ce que mon travail soit un phare de lumière et de bonté. Je suis ravi de prendre le contrôle de mon récit et de réécrire mon histoire dans le monde de la musique. »

Kesha a sorti son premier single indépendant et un véritable hit « JOYRIDE » en juillet. Elle a sorti son dernier album sous son contrat Kemosabe/RCA, Ordre de bâillonnementl’année dernière. Peu de temps après, elle et Luke ont réglé à l’amiable leur procès en diffamation qui durait depuis dix ans.