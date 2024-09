Kesha lance le label indépendant Kesha Records

Kesha lance son propre label indépendant, bien nommé Kesha Records, a annoncé la pop star lundi.

Lancé par ADA, la branche de distribution indépendante de Warner Music Group, Kesha Records y hébergera ses prochaines sorties, dont un album dont la sortie est prévue en 2025. Kesha Records a déjà servi de label pour son dernier single, « Joyride ».

« Je suis fière d’annoncer ce partenariat pour la distribution de ma musique via Kesha Records », a déclaré Kesha dans un communiqué. « Mon nom est devenu synonyme de transparence, d’intégrité et de sécurité, et je veux m’assurer que ces valeurs soient respectées pour moi-même et pour tous les futurs artistes signés sur mon label. La musique a le pouvoir de connecter le monde, et j’aspire à ce que mon travail soit un phare de lumière et de bonté. Je suis ravie de prendre le contrôle de mon récit et de réécrire mon histoire dans le monde de la musique. »

ADA travaillera avec la société de gestion de Kesha, Crush Music, sur le marketing et la promotion de l’album, selon l’annonce. La présidente d’ADA, Cat Kreidich, a déclaré dans un communiqué que la société était « honorée et déterminée à soutenir Kesha en tant qu’artiste indépendante tout en préservant son intégrité créative et son esprit audacieux et sans complexe ».

Le lancement du label intervient plus d’un an après la sortie de Kesha Ordre de bâillonnement, son dernier album sous contrat avec Dr. Luke’s Kemosabe Records et RCA Records. En choisissant de travailler avec ADA plutôt qu’avec une grande maison de disques traditionnelle, Kesha conservera la propriété et un contrôle créatif important sur sa musique.

L’accord marque le début d’une nouvelle ère pour Kesha, qui a passé une grande partie des années 2010 dans une bataille juridique avec Dr. Luke centrée sur ses allégations selon lesquelles le producteur l’aurait agressée sexuellement. Luke a contre-attaqué, niant les allégations et déclarant qu’elle l’avait diffamé. L’affaire a été réglée à l’amiable en juin 2023.

« Je suis honorée et impressionnée par le soutien et l’amour que vous m’avez tous apportés », a tweeté Kesha quelques jours après l’annonce de l’accord. « Vous m’avez soutenue et portée pendant ces 9 dernières années. « Je suis tellement pleine de lumière et d’enthousiasme pour les belles choses à venir, pour les spectacles à venir et pour l’art à créer et à partager avec vous tous. »

Quant à la suite des événements pour Kesha, au-delà de l’album de 2025, elle a confirmé en août dernier qu’elle souhaitait réenregistrer son tube emblématique « Tik Tok » pour changer définitivement les premières paroles en disant « fuck P-Diddy ». À l’époque, elle avait déclaré qu’elle ferait le changement « quand j’en aurais le droit légal ».