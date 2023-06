Kesha et le producteur Dr. Luke règlent une bataille juridique pour viol et diffamation – National

La pop star Kesha et le producteur Dr. Luke ont réglé près d’une décennie de poursuites et de contre-poursuites pour son accusation de l’avoir droguée et violée et son affirmation selon laquelle elle l’a inventé et l’a diffamé. Le chanteur et le producteur ont annoncé séparément le règlement jeudi, Kesha déclarant que « seul Dieu sait ce qui s’est passé cette nuit-là ».

Le Dr Luke, quant à lui, a déclaré qu’il était «absolument certain que rien ne s’était passé. Je ne l’ai jamais droguée ni agressée.

Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement divulgués, car les deux parties ont révélé sur Instagram qu’elles avaient accepté « une résolution » de l’affaire et une déclaration de chacune d’elles. Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés à leurs avocats.

« Je ne peux pas raconter tout ce qui s’est passé », a écrit Kesha, ajoutant qu’elle ne souhaite « que la paix à toutes les parties impliquées ».

Le Dr Luke, à son tour, a dit qu’il lui souhaitait bonne chance et voulait « mettre cette affaire difficile derrière moi » après des années de lutte pour effacer son nom.

L’accord évite un procès qui était prévu pour cet été sur des allégations qui sont devenues une cause #MeToo pour les partisans de Kesha et qui ont fini par impliquer une gamme de sommités de l’industrie musicale. Lady Gaga, Kelly Clarkson, Katy Perry, Pink, Avril Lavigne, Adam Levine et Taio Cruz font partie de ceux qui ont témoigné ou fait des déclarations sous serment liées à l’affaire.

Dans le même temps, l’affaire a soulevé d’importantes questions juridiques sur la renommée et la diffamation. Les enjeux étaient considérés comme suffisamment élevés pour que les médias se penchent sur les décisions préalables au procès qui, selon eux, pourraient aider des personnes puissantes à supprimer les reportages peu flatteurs.

L’affrontement judiciaire entre le chanteur multiplatine et le producteur nominé aux Grammy Awards se déroule depuis 2014 et menace leurs deux carrières.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui déclarent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Kesha.

La chanteuse s’est fait un nom – à l’origine appelé Ke $ ha – avec une série d’hymnes de fête fanfarons, juste pour essayer de m’arrêter, à partir de 2009 TIC Tac. Ces premiers succès ont été produits par le Dr Luke, qui a fondé le label qui a signé un inconnu de Nashville nommé Kesha Rose Sebert à 18 ans.

Né Lukasz Gottwald, il a produit des palmarès pour Perry, Lavigne, Flo Rida et bien d’autres. En plus d’avoir remporté plusieurs nominations aux Grammy Awards, le Dr Luke a remporté à plusieurs reprises le prix de l’auteur-compositeur pop de l’année de l’American Society of Composers, Authors and Publishers.

Kesha l’a poursuivi en justice en 2014, alléguant qu’il l’avait droguée et violée neuf ans plus tôt et l’avait tourmentée psychologiquement tout au long de leur relation de travail. Elle a dit qu’il l’avait haranguée à propos de son poids, avait dénigré sa voix et dominait son pouvoir sur sa carrière.

« Les abus dont j’ai été victime de Luke ont duré une décennie, chaque jour, chaque instant de chaque jour », a-t-elle déclaré lors d’un interrogatoire sous serment en 2017. Selon Kesha, l’épreuve a déclenché une poussée d’un trouble de l’alimentation qui l’a amenée à dépenser deux mois dans une clinique de réadaptation en 2014.

Le Dr Luke, qui n’a été accusé d’aucun crime, a répondu en poursuivant Kesha. Il a affirmé qu’elle avait fait des affirmations « complètement fausses et profondément blessantes » pour le ternir et se retirer de son contrat d’enregistrement.

« Toute personne raisonnable ne la croira pas », a-t-il déclaré lors d’un interrogatoire sous serment en 2017.

Ses avocats ont noté que Kesha elle-même avait déclaré qu’il « ne m’avait jamais fait d’avances sexuelles » lors d’un interrogatoire sous serment dans un procès distinct en 2011. Depuis, elle a déclaré qu’elle n’était « pas entièrement transparente » dans ces déclarations de 2011 parce qu’elle était terrifiée par le Dr Luke. et s’est senti obligé de le protéger.

Kesha est restée cinq ans sans sortir d’album pendant l’affrontement, affirmant qu’elle ne pouvait pas travailler avec un « monstre » mais qu’elle ne pouvait pas s’éloigner de lui parce qu’elle était sous contrat avec son label. Ses avocats et les avocats du label ont soutenu qu’elle n’avait pas à travailler avec lui personnellement.

Elle est finalement revenue avec 2017 Arc-en-ciel et deux albums suivants, tous avec d’autres producteurs. Son dernier album, Ordre de bâillonest sorti en mai.

La carrière du Dr Luke a également pris un coup après qu’elle a rendu publiques ses allégations. Il a déclaré que divers artistes, en particulier des femmes, évitaient de « travailler avec quelqu’un qui s’appelle un violeur ».

Mais sous le nom de Tyson Trax, il est revenu en tête des charts en 2020 avec Doja Cat’s Dis comme ça, remportant sa première nomination aux Grammy Awards depuis 2014. Cette année-là, il était à nouveau l’auteur-compositeur pop de l’année de l’ASCAP.

En cours de route, les allégations d’abus sexuels de Kesha ont été rejetées en raison de délais et d’autres problèmes juridiques, sans aucune conclusion sur le bien-fondé des allégations elles-mêmes. Mais elle a contre-attaqué le Dr Luke en vertu d’une loi de New York contre l’introduction de poursuites frivoles pour tenter d’intimider les critiques au silence; La plus haute cour de New York a récemment décidé qu’elle pouvait poursuivre ces réclamations.

Le tribunal supérieur, que New York appelle la Cour d’appel, a également déclaré que le Dr Luke est une « personnalité publique » aux yeux de la loi. C’est important parce que les exigences légales pour prouver la diffamation sont plus strictes pour les personnalités publiques que pour les gens ordinaires.

Les tribunaux inférieurs avaient déclaré que le producteur n’était pas une personnalité publique. Plus d’une douzaine de médias et d’organisations se sont impliqués dans l’affaire pour faire valoir que ces décisions antérieures pourraient finir par aider des personnes célèbres à écraser la liberté d’expression et à rendre compte d’allégations d’abus sexuels.

Plus tôt dans l’affaire, Kesha avait été condamnée à payer au Dr Luke plus de 373 000 dollars d’intérêts sur les redevances qu’elle lui avait versées avec des années de retard.