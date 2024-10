Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour le magazine Billboard

Walt Disney a déclaré : « Disneyland ne sera jamais achevé. Il continuera à croître tant qu’il restera de l’imagination dans le monde », et cela semble être la même approche que Charli XCX adopte. Gosse. Juste après la sortie Brat et c’est complètement différent mais aussi toujours gamin, elle et Kesha ont décidé de sortir un autre remix à l’occasion de la Journée des peuples autochtones. « Spring Breakers avec Kesha » vous voit les filles (Kesha se réfère à elle et à Charli comme à des « dieux de fêtards », et des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés) une fois de plus de plus en plus belliqueuses lors des remises de prix. L’original était essentiellement une chanson d’histoire sur Charli XCX allumant le tapis rouge des Grammys 2019. Et Kesha dit qu’elle n’a rien fait de mal ! « L’art n’est pas une compétition », chante-t-elle. Nous avons besoin de celui qui a fait ça une modification folle à « Joyride » pour se démerder et travail. Cela signifie-t-il également que « Hello goodbye » est la seule chanson non remixée ? Peut-être qu’un Beatle vivant pourrait passer par là.