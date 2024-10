Kesha envisage de « démanteler » l’industrie musicale : elle devrait être « terrifiée »

Le retour de Kesha est imminent – ​​et elle est prête à faire bouger les choses dans l’industrie. Dans un nouveau Elle profil, la pop star de « Joyride » a partagé qu’elle prévoyait de « faire la lumière » dans tous les coins de l’industrie alors qu’elle construit son label et prépare son retour musical.

« L’industrie de la musique devrait être terrifiée par moi », a déclaré Kesha au magazine, ajoutant qu’elle avait un plan sur 10 ans pour bouleverser l’industrie. « Parce que je suis sur le point de faire des pas majeurs et de changer cette merde. Je veux vraiment le démonter pièce par pièce et éclairer chaque recoin.

« J’espère que mon héritage fera en sorte que cela n’arrive plus jamais à personne », a-t-elle ajouté.

Bien qu’elle n’y ait pas directement fait référence, la chanteuse fait probablement référence à son récent procès avec le Dr Luke au sujet d’un contrat musical bloqué après avoir accusé le producteur de l’avoir agressée sexuellement. L’affaire a été réglée à l’amiable en juin 2023 et elle a été libérée de son contrat cette année.

« Je ne crois pas qu’on puisse créer si on ne se sent pas en sécurité », a-t-elle déclaré. Elle. « La vieille garde, elle tombe. L’ancienne façon de tout faire en secret – il n’y a pas d’avenir là-bas. Alors, ceux d’entre vous qui ont des secrets profonds et sombres, vous feriez mieux de vous enfuir.

Kesha a annoncé qu’elle avait lancé Kesha Records à la fin du mois dernier, en partenariat avec ADA de Warner Music pour la distribution. Les prochaines sorties de la chanteuse – dont un album de 2025 sous la direction d’AG Cook et Zhone – y seront hébergées, et elle prévoit de recruter des pop stars en plein essor.

« Mon nom est devenu synonyme de transparence, d’intégrité et de sécurité, et je veux m’assurer que ces valeurs soient respectées pour moi-même et pour tous les futurs artistes signés sur mon label », a-t-elle déclaré lors de l’annonce du lancement du label. « La musique a le pouvoir de connecter le monde et j’aspire à ce que mon travail soit un phare de lumière et de bonté. Je suis ravi de prendre le contrôle de mon récit et de réécrire mon histoire dans le secteur de la musique.

Plus tôt cette année, Kesha a célébré son premier spectacle en tant que « femme libre » lors d’une tête d’affiche à la West Hollywood Pride en juin. « C’est mon premier show en tant que putain de femme libre », a déclaré Kesha à la foule avant de lancer une nouvelle chanson bien intitulée « Freedom », en demandant à la foule : « Quelqu’un d’autre je me sens libre comme un fou ce soir ? »

En elle Elle profil, Kesha a taquiné que son prochain album serait son « petit enfant sauvage », un contraste frappant avec Ordre de bâilloncela lui a permis de canaliser ses « émotions les plus douloureuses ».

«J’étais vraiment vulnérable. Maintenant, j’essaie vraiment de laisser la place à la méchante salope », a-t-elle déclaré à la publication. «Je lui donne le moment, parce que nous avons besoin d’espace pour vivre toutes les émotions en toute sécurité. Je capture les émotions fortes, afin de pouvoir les réécouter lorsque je ne me sens pas ainsi.