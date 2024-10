Kesha découvre le rôle de Taylor Swift dans sa dernière rupture

Kesha, qui est actuellement célibataire, a expliqué comment Taylor Swift a joué un rôle dans sa récente rupture.

Le chanteur de 37 ans a déclaré ELLE c’est son dernier morceau Promenade dans la joie a été inspirée par un homme avec qui elle sortait à l’époque.

Elle a également révélé qu’elle le soupçonnait de s’intéresser à elle uniquement en raison de ses relations en tant que célébrité.

« J’ai décidé de tester une théorie et j’ai emmené un de mes amis à sa place à la fête de Taylor Swift, la Tik Tok a déclaré le hitmaker, ajoutant: « Il est venu le lendemain et a rompu avec moi. »

Cependant, le Bla Bla Bla La chanteuse, cependant, a exprimé qu’elle était très heureuse de se donner des rendez-vous après avoir soudainement eu la révélation qu’elle était « la bonne » pour elle-même après des années de recherche de son âme sœur.

Elle a déclaré : « Je ne renouerai un partenariat que si quelqu’un me traite aussi bien que je me traite moi-même. J’entendais sans cesse les gens dire : « Je cherche The One ».

« J’ai continué à attendre que quelqu’un d’autre remplisse cet espace, puis je suis entrée dedans moi-même. Vous devez être toutes ces choses pour vous-même », a-t-elle déclaré.