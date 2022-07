Kerstin Casparij: Man City signe un défenseur néerlandais pour remplacer Lucy Bronze, à destination de Barcelone | Nouvelles du football

Manchester City a obtenu la signature de l’internationale néerlandaise Kerstin Casparij du FC Twente – et l’arrière droit n’est pas déconcerté par la perspective de devenir le remplaçant de Lucy Bronze au club.

Casparij a signé un contrat de trois ans avec l’équipe de Gareth Taylor et a reçu le maillot n ° 2 récemment laissé vacant par l’international anglais Bronze – qui est parti pour Barcelone à la fin de son contrat cet été.

La nouvelle signature de City faisait partie de l’équipe néerlandaise qui s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Europe féminin et rejoindra son nouveau club pour l’entraînement de pré-saison la semaine prochaine – et elle a révélé son enthousiasme à Sky Sports Nouvelles de déménager à Manchester.

Kerstin Casparij sous ses nouvelles couleurs City





“Gareth et moi étions sur la même page de notre style de jeu et de ce que cela signifierait pour moi en tant qu’arrière droit”, a-t-elle déclaré. “Jouer à la manière de Manchester City l’année prochaine me rend très, très heureux.

“J’ai eu une idée du club quand j’y étais pour l’examen médical. On se sent comme à la maison et les gens sont vraiment gentils. J’ai hâte de l’appeler chez moi pour les deux prochaines années.”

Manchester City a obtenu la signature de l'internationale néerlandaise Kerstin Casparij





Le prédécesseur de l’arrière droit de Casparij, Bronze, a passé les deux dernières années à Manchester, devenant le premier défenseur et joueur anglais à remporter le prix de la meilleure joueuse de l’année de la FIFA 2020 alors qu’il était sous contrat avec le club de la Super League féminine.

Mais le joueur de 21 ans ne ressent aucune pression pour répondre aux attentes laissées par Bronze.

“C’est un honneur qu’ils veuillent me signer pour succéder à Lucy et c’est une joueuse incroyable”, a ajouté l’international néerlandais. “C’est aussi une personne incroyable et une légende de Manchester City.

“C’est assez gros à chausser mais je ne ressens pas la pression. Je sens la confiance qu’ils ont en moi et je lui rendrai justice.”

