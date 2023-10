Kershaw se prépare à de nouvelles séries éliminatoires des Dodgers | Actualités, Sports, Emplois

LOS ANGELES – Clayton Kershaw n’a jamais été du genre à trouver des excuses. Qu’il s’agisse de sa santé ou de sa vélocité, qui ont toutes deux été mises à mal ces dernières années, il préfère évacuer tout ce qui se passe en silence.

« C’est un survivant, c’est un compétiteur » » a déclaré le manager des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts. « Il veut simplement réaliser de grandes performances. »

Les Dodgers aux 100 victoires s’appuieront sur leur fidèle gaucher lorsque Kershaw débutera aujourd’hui le match d’ouverture de la NL Division Series contre les Diamondbacks de l’Arizona à 84 victoires. Il avait une fiche de 13-5 avec une MPM de 2,46 au cours de la saison.

« Peut-être pas en lancer 95, comme je l’affrontais il y a 15 ans, mais il sait lancer et il est un membre du Temple de la renommée au premier tour pour une raison », a déclaré vendredi son coéquipier Freddie Freeman. « La vélocité est de 88, 89 en ce moment et avec ce curseur, c’est toujours Clayton Kershaw. »

Kershaw a raté plus d’un mois en raison d’une blessure à l’épaule dont ni lui ni les Dodgers n’ont beaucoup parlé. L’équipe a soigneusement géré ses sorties, qui n’ont pas dépassé cinq manches depuis qu’il a été retiré de la liste des blessés le 10 août.

À 35 ans et à sa 16e saison avec la seule équipe des ligues majeures pour laquelle il a joué, le triple lauréat du prix Cy Young pourrait en être à ses dernières séries éliminatoires.

«J’y ai pensé ces dernières années» » dit Roberts. « Je ne vais pas me faire prendre à ne pas apprécier ce qu’il a fait pour les Dodgers. »

Les lancers des Dodgers en séries éliminatoires ont un aspect non conventionnel en raison des bouleversements au cours de la saison. Tony Gonsolin et Dustin May ont été perdus pour l’année en raison de blessures au coude droit. Walker Buehler n’a pas pu revenir prématurément après l’opération de Tommy John et Julio Urías a été mis en congé administratif payé le mois dernier après des allégations de violence domestique.

Ils compteront sur Kershaw, le vétéran Lance Lynn à sa première saison à Los Angeles et un groupe de recrues qui ont débuté 52 des 162 matchs de saison régulière. Bobby Miller, qui a récupéré le ballon lors du deuxième match lundi, a effectué 22 départs. Sont également présents Emmett Sheehan, Michael Grove, Gavin Stone et Ryan Pepiot.

« Ils sont bien mieux préparés que lorsque je suis arrivé. Ils sont prêts pour le moment et je pense qu’ils vont être géniaux. Kershaw a dit à propos des jeunes. « Cela pourrait être un peu différent de ce que nous avons vu au cours des années passées, mais cela pourrait fonctionner. »

La domination de Kershaw en saison régulière s’est rarement traduite en séries éliminatoires. Il a une fiche de 13-12 avec une MPM de 4,22 et 213 retraits au bâton en 38 apparitions en carrière en séries éliminatoires.

« Parfois, peut-être dans le passé, j’avais peur de l’échec et je ne voulais pas me lancer et échouer » il a dit. «Maintenant, c’est beaucoup plus positif. C’est juste que le stress vient de l’excitation de pouvoir participer aux séries éliminatoires, d’en faire partie, d’être dans ce moment où beaucoup de gens dans le jeu ne peuvent pas vivre.

Merrill Kelly de l’Arizona s’oppose à Kershaw lors du premier match. Le droitier a une fiche de 0-11 avec une MPM de 5,49 en 16 départs contre les Dodgers.

« C’est un peu un mystère, un casse-tête à résoudre » Kelly a dit à propos de son dérapage. « Nous plongeons dans des choses différentes, des chiffres différents et des vidéos différentes pour comprendre les différentes pièces de ce puzzle. »

Zac Gallen débute dans le match 2. Avec une journée de congé supplémentaire entre les matchs 1 et 2, Kelly et Gallen pourraient lancer les matchs 4 et 5 si la série tient la distance.

Pendant ce temps, le receveur des D-backs Gabriel Moreno devrait débuter aujourd’hui, trois jours après avoir remporté une victoire contre les Brewers en troisième manche après avoir été touché à la tête par un élan arrière.

Le manager Torey Lovullo a déclaré que Moreno n’était pas soumis au protocole de commotion cérébrale bien qu’il ait été testé et surveillé.

« Il continue de s’améliorer et ne présente aucun symptôme. » dit Lovullo.

_______________

MLB POST-SAISON

SÉRIE DIVISION

Jeux d’aujourd’hui (TVH)

Texas (Heaney 10-6) à Baltimore (Bradish 12-7), 7h03 (FS1)

Minnesota (Ober 8-6) à Houston (Verlander 13-8), 10h45 (FS1)

Philadelphie (Suárez 4-6) à Atlanta (Strider 20-5), 12h07 (TBS)

Arizona (Kelly 12-8) à LA Dodgers (Kershaw 13-5), 15h20 (TBS)

Jeux du dimanche (TVH)

Texas (Montgomery 10-11) à Baltimore (Rodriguez 7-4), 10h07 (FS1)

Minnesota (López 11-8) à Houston (Valdez 12-11), 14h03 (FS1)

Jeux du lundi (TVH)

Philadelphie (Wheeler 13-6) à Atlanta (Fried 8-1), 12h07 (TBS)

Arizona aux LA Dodgers, 15h07 (TBS)









