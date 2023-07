Kerry Washington, Tony Goldwyn et Bellamy Young se réunissent en grève – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock pour les SAG Awards

Kerry Washington46, Tony Goldwyn63, et Bellamy Jeune53 ans, a Scandale l’attention des fans le 29 juillet, lorsqu’ils se sont réunis lors de la grève SAG-AFTRA. Les anciens coéquipiers ont traîné et posé pour des photos souriantes alors qu’ils brandissaient des pancartes utilisées pendant la grève. Kerry et Tony ont inclus des messages écrits qui représentaient leurs pensées pendant le moment mémorable et inspirant, qui a été partagé sur la page Instagram de Kerry.

« Guild vs EVIL », lisait la pancarte de Kerry. Elle a également souligné le mot « Guilde » pour mettre l’accent dessus. « QUE VALENT LA CRÉATIVITÉ ? » Le signe de Tony lu. Les trois acteurs portaient des t-shirts et des pantalons noirs SAG-AFTRA.

@thekerrywashington #SAGAFTRA FORT 💪🏾 ♬ Voici comment nous le faisons – Montell Jordan

En plus des photos avec leurs pancartes, Kerry, Tony et Bellamy ont posé ensemble pour des selfies. « J’ai fait du bénévolat avec d’autres membres de @sagaftra que j’AIME aujourd’hui 😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍 », a écrit Kerry dans la légende du message. « Si vous voulez vous impliquer, il y a tellement de façons de soutenir cette grève. Aidez à diffuser notre message, faites du bénévolat, donnez ce que vous pouvez donner au programme d’aide financière d’urgence, et plus encore ! Je mettrai un lien vers tout dans mes histoires. N’importe quel bit aide! Nous sommes dans le même bateau 🙏🏾.

En plus des photos Instagram, Kerry a partagé une vidéo TikTok de la grève. Elle et Bellamy ont commencé le clip en disant à tout le monde qu’ils étaient au bureau de New York SAG-AFTRA avant de passer à un clip d’elle et de Tony, qui a dit en plaisantant: « Vous faites des vidéos sans moi. » La vidéo montrait ensuite le trio pliant des chemises SAG-AFTRA pour la grève tout en discutant et en écrivant également d’autres déclarations sur des affiches.

Tony a également donné aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles ils étaient en grève. « Nous sommes en grève pour obtenir un accord équitable pour tous les travailleurs de notre industrie qui mettent tant d’argent en jeu », a-t-il déclaré. « Et nous demandons juste l’équité. » Kerry a ensuite ajouté: « L’un pour l’autre. Pour la justice et l’équité et pour que nous ne soyons pas remplacés par des ordinateurs. Ils ont également exprimé à quel point ils avaient besoin de bénévoles et ont encouragé les gens à sortir et à se joindre à la grève.

Kerry, Tony et Bellamy ont joué dans Scandale ensemble et semblent toujours être proches. L’émission à succès a été créée en 2012 et a duré sept saisons.

