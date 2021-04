KERRY Washington a supprimé un tweet qu’elle a écrit sur le DMX et le prince Philip allés au paradis après avoir été frappé par des réactions négatives.

Son tweet a été bombardé de commentaires cruels sur le prince Philip, obligeant l’actrice à le supprimer.

Kerry Washington a rendu hommage au prince Philip et à DMX décédés le même jour Crédit: AFP

Elle a été obligée de supprimer le tweet après avoir attiré des commentaires négatifs Crédit: Twitter / Kerry Washington

L’actrice a écrit: « Quelqu’un d’autre se demande de quoi DMX et Son Altesse Royale le prince Philip discutent ensemble aux portes nacrées? »

« Mon amour pour leurs deux familles. Qu’ils reposent tous les deux en paix. »

Une personne a écrit: « L’hypothèse que DMX et cet homme blanc vont au même endroit … maintenant Miss Washington s’il vous plaît. »

Un autre a écrit que les deux hommes se rendaient «dans des endroits très différents».

Le duc d’Édimbourg est décédé hier à l’âge de 99 ans avec la reine – sa femme de 73 ans à son chevet.

On pense qu’il a passé ses derniers jours à lire et à écrire des lettres et à dormir au soleil des semaines avant son 100e anniversaire.

Bien que les responsables du palais aient refusé de « donner des détails » sur le décès du duc, il est entendu que son état s’est aggravé dans la nuit de jeudi, des initiés avertissant qu’il était devenu « gravement malade ».

Cependant, toute discussion sur le renvoi du prince Philip à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Une source bien placée a déclaré au Telegraph: «Il a passé la plupart des quatre semaines où il était à l’hôpital à essayer de rentrer chez lui.

«Ils ont opéré son cœur dans le but de lui donner un peu plus de temps, peut-être avec le 100e anniversaire à l’esprit.

«Mais il ne se souciait pas vraiment de ça.

« Il voulait juste être de retour dans son propre lit. Il n’y a aucun moyen qu’il aurait voulu mourir à l’hôpital. »

L’icône du rap est décédée le même jour à l’âge de 50 ans après qu’une surdose de drogue ait déclenché une crise cardiaque mortelle.

Une déclaration de sa famille a confirmé que DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé vendredi dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de White Plains, New York.

La famille l’a décrit comme un «guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin», ajoutant qu’il «aimait sa famille de tout son cœur».

« Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours » déclaration lue.

La famille a alors demandé l’intimité alors qu’elle pleurait la perte de «l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX». Ils ont ajouté que les informations sur son service commémoratif seront publiées une fois que les détails seront finalisés.

Le prince Philip est décédé hier à l’âge de 99 ans avec la reine et sa femme de 73 ans à son chevet Crédits: Getty