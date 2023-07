Kerry se rendra à Pékin pour des pourparlers sur le climat dans le cadre des efforts visant à relancer les relations entre les États-Unis et la Chine

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, se rendra à Pékin la semaine prochaine pour discuter des stratégies visant à limiter le réchauffement climatique, alors que les deux plus grandes économies du monde poussent à se réengager sur de multiples questions après une forte baisse des contacts.

Le bureau de Kerry a annoncé qu’il arriverait dimanche et partirait le 19 juillet. Il doit rencontrer son homologue Xie Zhenhua, avec qui il a établi une solide relation de travail.

« Lors des réunions avec des responsables de la RPC, le secrétaire Kerry vise à s’engager avec la RPC pour faire face à la crise climatique, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la mise en œuvre et de l’ambition et la promotion d’une COP28 réussie », a déclaré le bureau de Kerry dans un communiqué de presse, faisant référence au titre officiel de la Chine, la République populaire de Chine et la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui doit se tenir aux Émirats arabes unis en novembre et décembre.

La visite de Kerry fait suite à celle de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a appelé samedi la Chine à coopérer sur le changement climatique et d’autres défis mondiaux et à ne pas laisser les désaccords sur le commerce et autres irritants faire dérailler les relations.

Lors d’une réunion avec son homologue chinois, le vice-Premier ministre He Lifeng, Yellen a défendu les restrictions américaines sur les exportations de technologies qui irritent Pékin. Elle a déclaré que les deux gouvernements ne devraient pas laisser de tels désaccords perturber des relations économiques et financières florissantes.

Lors d’une visite le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping et a déclaré qu’ils étaient d’accord pour « stabiliser » les relations américano-chinoises gravement détériorées, mais le plus haut diplomate américain a quitté Pékin avec sa plus grande demande repoussée : de meilleures communications entre leurs armées. .

Après avoir rencontré Xi, Blinken a déclaré que la Chine n’était pas prête à reprendre les contacts entre militaires, ce que les États-Unis considèrent comme crucial pour éviter les erreurs de calcul et les conflits, en particulier à propos de Taiwan, la démocratie insulaire autonome revendiquée par la Chine comme faisant partie de son territoire.

Les visites de responsables américains font partie des efforts visant à relancer des relations qui sont à leur plus bas niveau depuis des décennies en raison de différends commerciaux, technologiques et de sécurité régionale.

Pékin a interrompu les discussions sur le climat avec Washington en août dernier en représailles à une visite de la présidente de l’époque Nancy Pelosi de la Chambre des représentants à Taïwan.

Kerry a déclaré que la Chine devait intensifier ses objectifs de réduction des émissions de carbone, ce qui lui permet maintenant d’atteindre son pic de production en 2030 et de devenir neutre en carbone en 2060. Le pays est actuellement le premier émetteur de combustibles fossiles, en partie en raison de son exploitation continue et de la construction de charbon. centrales électriques à feu.

Le gouvernement de Xi a résisté aux pressions pour éliminer rapidement les centrales au charbon, arguant que la Chine est toujours un pays en développement et ne devrait pas être tenue aux mêmes normes climatiques que les États-Unis et d’autres grandes économies occidentales.