Kerry O’Keeffe, grand joueur de cricket australien et commentateur de Fox Sports, a laissé son panel d’étoiles en pointillé avec un commentaire ironique sur la pandémie de Covid-19.

Le joueur de 71 ans parlait avec Shane Warne et Mark Howard dans la boîte de commentaires de Fox Cricket lors du premier test à Adélaïde, en Australie-Méridionale, samedi.

L’Australie affrontait l’Inde, et plus tard a gagné par huit guichets, quand Howard a tourné la conversation vers O’Keeffe et a demandé à la légende du cricket de «parler à Shane de la dame que vous avez rencontrée à la maison».

O’Keeffe a commencé par dire que ses tâches à Fox Cricket le tenaient normalement occupé et loin de chez lui.

Bien qu’il ait récemment passé beaucoup plus de temps chez lui à cause des restrictions de Covid-19.

«Quand nous avons dû passer plus de temps à la maison, j’ai remarqué cette femme assise dans mon salon», a déclaré O’Keeffe.

«Et avec Covid… j’ai commencé à lui parler.

Une Warne amusée se tourna vers Howard, légèrement confus sur la destination de l’anecdote, avant qu’O’Keeffe ne prononce son punchline.

«Et elle m’a dit qu’elle était ma femme! Dit O’Keeffe.

Le panneau éclata de rire et Warne frappa son genou dans une crise d’hystérie.

«Et nous nous entendons vraiment bien! Dit O’Keeffe. «Il y a un plus à Covid… j’ai rencontré ma mademoiselle!

O’Keeffe est une identité de cricket bien connue qui est devenue la célébrité tout au long des années 1970.

Il a joué comme un lanceur de spin et a été présenté comme le prochain grand lanceur australien.

Le phénomène du cricket a fait ses débuts d’essai contre l’Angleterre dans la série Ashes en 1971.

Il jouera 24 tests et deux internationaux d’un jour jusqu’en 1977.

Sa personnalité larrikin et son esprit vif ont fait de lui le candidat idéal pour le rôle de commentateur, et il a évolué entre ABC, Triple M et Fox Sports.

Kerry O’Keeffe (photo, avec Shane Warne et Joe Previtera) a fait une présentation sur le panel au cours des trois jours du premier test entre l’Australie et l’Inde

Mais en 2018, il a courtisé la controverse lors de la troisième tournée de Test of India en Australie.

Il a lancé le premier coup d’envoi Mayank Agarwal avait marqué son premier triple siècle de première classe contre le «personnel de la cantine» en Inde.

Il a été contraint de s’excuser dans une lettre ouverte après un retour de flamme intense.

« J’accepte que certains fans ne comprennent pas toujours mon sens de l’humour – mais rater une blague entre les overs est très différent de ce dont j’ai été accusé sur Twitter et dans certaines sections des médias ces derniers jours » il a lu.