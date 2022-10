Kerry : les États-Unis ne « font pas obstacle » aux discussions sur la compensation climatique

WASHINGTON (AP) – L’envoyé américain pour le climat John Kerry a insisté mardi sur le fait que les États-Unis étaient ouverts à la recherche d’un terrain d’entente sur une controverse qui menace de dépasser un prochain sommet mondial sur le climat: une demande croissante des pays les plus pauvres que les États-Unis et d’autres pays plus riches versent une compensation comme les coupables les plus responsables de la destruction du climat de la Terre.

«Nous pensons que nous devons intensifier nos efforts et que nous avons une responsabilité. Nous acceptons cela », a déclaré Kerry aux journalistes après une apparition au Council on Foreign Relations, deux semaines avant une conférence annuelle de l’ONU sur le climat, cette fois à Sharm el Sheikh en Égypte. Alors que les émissions du charbon, du pétrole et du gaz naturel menacent de franchir le seuil fixé dans l’accord de Paris sur le climat, l’administration Biden et d’autres sont impatients de maintenir les négociations au sommet sur la bonne voie pour des réductions d’émissions plus importantes.

Les inondations au Pakistan qui ont tué plus de 1 000 personnes, déplacé un demi-million de personnes et causé des dommages estimés à 40 milliards de dollars ont contribué à mettre les demandes d’indemnisation au premier plan avant le sommet sur le climat. Les experts affirment que le Pakistan, en difficulté économique, n’a historiquement contribué qu’à 0,4% de la pollution par les combustibles fossiles responsable des dommages climatiques, contre 21,5% pour les États-Unis, 16,5% pour la Chine et 15% pour l’Union européenne.

À l’instar des nations insulaires du Pacifique englouties par la montée des mers, des nations subsahariennes confrontées à un avenir de sécheresse et des communautés arctiques aux prises avec des vagues de chaleur, les dirigeants pakistanais disent qu’ils ont besoin d’une aide financière pour faire face aux dommages climatiques, plutôt que de prêts qui les placent plus loin dans dette. Les États-Unis et l’Union européenne ont depuis des années des propositions lentes pour des négociations formelles au sommet sur l’indemnisation, connues sous le nom de “pertes et dommages”.

Kerry a été de plus en plus direct sur les problèmes de cette demande à l’approche du sommet en Égypte, affirmant que l’idée que les États-Unis ou tout autre pays proposent un billion de dollars pour cela est un échec, politiquement et autrement.

Tout mouvement qui menace de mettre les pays riches sur le compte de la responsabilité légale “va être un problème pour tout le monde, pas seulement pour nous”, a déclaré Kerry. «Alors, comment faites-vous cela d’une manière qui produit réellement de l’argent, met en place un système? Nous sommes totalement en faveur de cela.

“Nous y travaillons, et nous le ferons à Sharm”, a-t-il déclaré. “Nous ne ferons pas, vous savez, d’obstruction.”

Faten Aggad, conseillère principale en diplomatie climatique pour la Fondation africaine pour le climat, a déclaré lors d’un briefing ce mois-ci que les déclarations passées de Kerry et des dirigeants européens font que “les gens doutent de l’engagement de l’UE et des États-Unis à agir sur les pertes et les dommages”. Elle a dit que ses attentes sont faibles pour des progrès en Égypte sur la question.

La question centrale des négociations du mois prochain sera de déterminer comment les pays riches paient pour les dommages causés par la pollution passée, a déclaré David Waskow, directeur de l’initiative internationale sur le climat du World Resources Institute, un groupe de réflexion.

“Des pertes et des dommages se produisent maintenant, nuisant aux personnes et aux économies maintenant, et doivent être traités maintenant”, a déclaré le mois dernier le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en amplifiant sa rhétorique sur la question.

“C’est une question fondamentale de justice climatique, de solidarité internationale et de confiance”, a déclaré António Guterres.

Lors des négociations de Copenhague en 2009, les pays développés ont promis 100 milliards de dollars par an d’aide d’ici 2020 aux pays en développement, à la fois pour aider à développer l’énergie verte et s’adapter au réchauffement futur. Ils n’ont pas encore rempli l’engagement, mais les responsables de l’ONU disent que cela arrivera bientôt.

De hauts responsables américains ont suggéré que les négociateurs du sommet égyptien pourraient mettre en place un cadre de discussion sur tout mécanisme de financement spécial pour les réparations et reporter les négociations pour un accord réel de deux ans.

Kerry a souligné la nécessité de « réimaginer » le rôle et la fonction des banques multilatérales de développement, des organisations des pays donateurs et des emprunteurs qui financent le développement.

Les institutions financières internationales finissent souvent par ensevelir les économies les plus pauvres sous une dette insurmontable ou imposer des réformes économiques sévères à un rythme rapide qui créent des troubles sociaux.

La Chine, où la dépendance continue du président Xi Jinping aux centrales électriques au charbon et à la construction de nouvelles, met la Chine sur la bonne voie pour dépasser les États-Unis en tant que pire destructeur du climat de l’histoire “bien sûr” devrait contribuer à un tel fonds, Kerry a dit.

Kerry a également révélé ce qui semblait être un niveau de communication rudimentaire se poursuivant avec ses homologues du climat au sein du gouvernement chinois. Et ce malgré la rupture par Xi du dialogue sino-américain sur le climat et une série d’autres domaines après que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a provoqué la colère de la Chine lors de sa visite en août à Taïwan autonome. La Chine revendique Taiwan comme son territoire.

“Nous nous sommes envoyé quelques messages pour essayer de comprendre comment nous pourrions reprendre” les discussions bilatérales sur le climat, a déclaré Kerry.

“Il y a eu une communication sur ce qui aiderait le processus”, a-t-il déclaré.

Ellen Knickmeyer et Seth Borenstein, Associated Press