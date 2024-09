Kerry King de Slayer nomme sa chanson préférée d’Ozzy Osbourne, et c’est l’une de ses chansons les plus obscures

Le guitariste de Slayer, Kerry King, a nommé sa chanson préférée d’Ozzy Osbourne, et c’est l’un des morceaux les moins connus de The Prince Of Darkness.

Interviewé dans le nouveau numéro de Marteau en métalKing qualifie la meilleure chanson du chanteur de Black Sabbath de Monsieur Tinkertrainde l’album solo d’Osbourne de 1991 Plus de larmes.

Le roi explique son choix en disant Marteau« Ozzy a une telle histoire, à commencer par Black Sabbath. J’aime certaines des chansons solo les plus abstraites, cependant – celles que vous pouvez entendre à la radio, mais pas trop souvent. J’adore Monsieur Tinkertrain!”

Le guitariste continue : « C’est un putain de sujet bizarre [paedophilia] pour tout le monde, mais surtout pour Ozzy, et cette chanson est super heavy. Chaque fois que je l’entends à la radio, je me dis : « OUAIS ! Je suis content qu’ils passent ça plutôt que ça » Train fou!’Ha ha ha!’

Monsieur Tinkertrain est le morceau d’ouverture de Plus de larmes et a été publié en single promotionnel en 1992. Cependant, la chanson est devenue une rareté depuis. Selon setlist wiki setlist.fmelle n’a été interprétée en live par Osbourne qu’une seule fois, lors d’un concert en octobre 1991. Cela peut être dû à son contenu lyrique obsédant, écrit du point de vue de quelqu’un qui traque et essaie de séduire une jeune fille.

En 1992 Bordure métallique entretien, Osbourne décrit Monsieur Tinkertrain comme étant l’histoire d’un « pervers » et a déclaré que son personnage central était une « parodie » de la personnalité de la télévision américaine pour enfants, M. Rogers.

Osbourne a sorti son dernier album solo, Patient numéro 9en 2022 et a pris sa retraite l’année dernière en raison de problèmes de santé. Cependant, selon sa femme/manager Sharon Osbourne, le chanteur souhaite organiser deux concerts de retraite dans sa ville natale de Birmingham, au Royaume-Uni. Les membres originaux de Black Sabbath ont tous exprimé le désir de se réunir pour une dernière représentation également.

Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les dernières nouvelles de Metal Hammer, ainsi que des offres spéciales exclusives, directement dans votre boîte de réception !

King a sorti son premier album solo, De l’enfer je m’élèveen mai. Le guitariste jouera son premier concert avec Slayer en cinq ans plus tard ce mois-ci, lorsque les thrashers seront en tête d’affiche du Riot Fest à Chicago du 20 au 22 septembre. Ils joueront ensuite à Louder Than Life à Louisville le 27 septembre et à Aftershock à Sacramento le 10 octobre.

Le nouveau numéro de Marteau L’album propose une sélection d’artistes qui ont sélectionné leurs chansons préférées d’Osbourne, notamment Metallica, Within Temptation, Killswitch Engage, Apocalyptica et même Ozzy lui-même. C’est également une célébration exceptionnelle des débuts de Slipknot, avec des interviews des membres du groupe, des musiciens qu’ils ont inspirés et de ceux qui ont assisté à leurs débuts dans l’Iowa des années 90. Commandez votre exemplaire maintenant et recevez-le directement à votre porte.

OZZY OSBOURNE – « Mr. Tinkertrain » (Vidéo officielle) – YouTube



Regarder sur