En répondant aux questions des fans dans le dernier numéro du UK’s Marteau en métal revue, Tueuse guitariste Kerry Roi On a demandé qui le jouerait dans un biopic de sa vie. Il a répondu : « Le seul qui correspond vaguement à la description est Vin Diesel. Si vous suivez cette voie, vous pourriez aussi dire Le Rocher [Dwayne Johnson]mais je ne suis pas aussi géant. Ce serait génial, cependant. je dirai Le Rocherparce que j’aime beaucoup de choses dans lesquelles il joue. »

Suite à sa récente tournée avec AGNEAU DE DIEU et MASTODONTE et sa première tournée européenne en début d’année, Roi et son groupe solo prendra la route pour une tournée nord-américaine de 28 dates début 2025. DÉCHETS MUNICIPALS en tant qu’invité spécial et ARME ALIEN À l’appui, la tournée devrait débuter à San Francisco le 15 janvier 2025 et se terminer à la House of Blues de Las Vegas le 22 février.

Roile premier album solo de, « De l’enfer je me lève »est sorti en mai. Tout le matériel du LP a été écrit par l’homme de 60 ans Tueuse guitariste. Diriger les séances à Studios d’enregistrement Henson à Los Angeles l’année dernière, il était producteur Josh Wilburqui a déjà travaillé avec CORNE, AGNEAU DE DIEU, AVENGED SEVENFOLD et MAUVAISE RELIGIONentre autres.

Adhésion Kerry dans son nouveau groupe sont Marc Osegueda (chant ; ANGE DE LA MORT),Phil Demmel (guitare; MACHINE HEAD, VIO-LENCE),Kyle Sanders (basse; HELLYEAH) et batteur Paul Bostaph (TUEUR, TESTAMENT, EXODE).

Début mai, le KERRY ROI le groupe a donné son premier concert au Reggies à Chicago. Dans les jours qui ont suivi, le groupe est passé d’une salle intimiste à des concerts dans les grands festivals américains. Bienvenue à Rockville (Floride) et Temple Sonique (Ohio).

KERRY ROI a lancé une tournée européenne le 3 juin — Roi60e anniversaire de – à Tilburg, aux Pays-Bas. Le trek combinait des grands titres au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne, mais aussi des apparitions dans des festivals tels que Bague Rock Am, Hellfest, Tuska, Télécharger, Festival de rock suédois et bien d’autres encore.

Le Tueuse Le groupe solo du guitariste a donné son premier concert en première partie de AGNEAU DE DIEU et MASTODONTE le 19 juillet au Texas Trust CU Theatre à Grand Prairie, Texas. Les six semaines « Les cendres du Léviathan » la tournée s’est terminée le 31 août à Omaha, Nebraska.