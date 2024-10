Kerry Kennedy détaille l’attaque « terrifiante et violente » qui a tué son chien quelques heures après la mort de sa mère Ethel

Kerry Kennedy a révélé que son chien avait été tué dans une attaque « terrifiante et violente », quelques heures après la mort de sa mère Ethel Kennedy.

Dans un article partagé le X le 24 octobreKerry Kennedy a détaillé comment son chien nommé Bellini a été attaqué et tué par un chien du quartier près de chez elle à Hyannis Port, Massachusetts. Elle a écrit que sa fille, Michaela Kennedy-Cuomo, était avec elle lorsque l’incident s’est produit le 10 octobre, juste « quelques heures » après sa mère était décédée en raison de complications liées à un accident vasculaire cérébral.

« Sortie de nulle part, un chien du quartier a chargé, attaqué et tué Bellini. C’était terrifiant et violent au-delà des mots », a écrit Kerry Kennedy.

Elle a dit que le « seul sentiment » qu’elle pouvait en tirer était que sa mère voulait un « compagnon pour son voyage ».

Quelques heures après le décès de ma mère, je suis rentré chez moi à Hyannis Port, où Michaela et moi avons emmené Bellini se promener sur la plage. Sorti de nulle part, un chien du quartier a chargé, attaqué et tué Bellini. C’était terrifiant et violent au-delà des mots. Le seul sens que je pourrais en faire est… pic.twitter.com/XsbFxMpPy2 – Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) 24 octobre 2024

« Elle a reçu le meilleur de Bellini », a poursuivi Kerry Kennedy.

Kerry Kennedy, l’un des 11 enfants d’Ethel et Robert F. Kennedya expliqué que la propriétaire du chien du quartier avait été « défaite » par l’attaque, exprimant sa consternation et lui proposant de l’aider.

« Il m’a appelé hier pour me dire qu’il avait renvoyé son chien bien-aimé, et nous avons tous les deux pleuré ensemble au téléphone, après avoir perdu nos animaux de compagnie », a-t-elle écrit.

Kerry Kennedy a déclaré qu’elle avait pris le temps de réfléchir à ses sentiments face à la tragédie.

« En repensant à cet épisode, j’ai le cœur brisé d’avoir perdu ma belle compagne, et je suis également reconnaissante d’avoir un voisin qui a été gentil avec moi par la suite et qui, au lieu d’adopter une position défensive, de déni et de blâme, a pris la décision difficile pour le bien commun », a poursuivi Kerry Kennedy. « Je me sens triste, mais je sais aussi que je suis béni. »

Le 16 octobre, Kennedy-Cuomo a posté un hommage à sa grand-mère Ethel et à leur chien de famille Bellini, mentionnant les « lumières stroboscopiques de bienvenue à la maison » en référence au aurores boréales qui étaient visibles à travers les États-Unis le 10 octobre.

« J’aurais aimé que les vents n’aient pas ramené grand-mère et Bellini au paradis le 10/10, mais nous sommes reconnaissants et chanceux pour la vie qu’ils mènent et le miracle de leur fête de bienvenue à la maison. Les lumières stroboscopiques ont brillé sur leur maison, Hyannis Port cette nuit-là », a déclaré Kennedy- Cuomo a écrit.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com