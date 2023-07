Kerry Kennedy condamne les remarques de COVID de frère Robert F. Kennedy Jr. – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin/Stephen Lovekin/Shutterstock

Kerry Kennedy63 ans, a parlé de son frère Robert F.Kennedy Jr.‘s sur la façon dont COVID-19 est ciblé contre certaines ethnies, dans un nouveau tweet. L’avocat et militant des droits de l’homme, dont le père est le défunt Robert F.Kennedys’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle condamne la position de la candidate à la présidentielle américaine de 69 ans sur la pandémie et les a même qualifiées de « mensongères », le 17 juillet. ciblage ethnique », lit-on dans le tweet.

Je condamne FERMEMENT les remarques déplorables et mensongères de mon frère la semaine dernière sur le Covid étant conçu pour le ciblage ethnique. https://t.co/9YCag7JtHm – Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) 17 juillet 2023

Kerry a également inclus un lien vers une déclaration complète qu’elle a publiée sur les remarques de Robert alias Bobby sur le COVID-19, sur le site Web de l’organisation de défense de sa famille, RFK Human Rights. « [Bobby’s] les déclarations ne représentent pas ce que je crois ou ce que Robert F. Kennedy Human Rights représente, avec notre bilan de plus de 50 ans en matière de protection des droits et de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination », lit-on dans la déclaration.

La déclaration de Kerry intervient après que Robert, qui est entré dans la course présidentielle en avril, a fait ces remarques lors d’un événement privé à New York la semaine dernière. Le moment a été capturé en vidéo par le Poste de New York. « COVID 19. Il y a un argument selon lequel il est ethniquement ciblé. COVID-19 attaque certaines courses de manière disproportionnée », a-t-il déclaré lors de l’événement. « COVID-19 est ciblé pour attaquer les Caucasiens et les Noirs. Les personnes les plus immunisées sont les juifs ashkénazes et les chinois.

Le @nypost l’histoire est erronée. Je n’ai jamais, jamais suggéré que le virus COVID-19 visait à épargner les Juifs. J’ai fait remarquer avec précision – lors d’une conversation confidentielle – que les États-Unis et d’autres gouvernements développaient des armes biologiques ciblées sur le plan ethnique et qu’un 2021… – Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 15 juillet 2023

Robert, qui s’est penché sur les théories du complot sur les vaccins et le COVID-19, a été critiqué par plusieurs organisations juives de défense des droits civiques après ses commentaires, notamment Ted Deutsch, PDG du Comité juif américain. « Chaque aspect de ses commentaires reflète certaines des théories du complot antisémites les plus odieuses de l’histoire et contribue à la montée dangereuse de l’antisémitisme d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. tweeté le 15 juillet.

« Les commentaires de Robert Kennedy Jr. constituent également une menace pour les personnes d’origine chinoise qui ont déjà fait face à une diffamation injuste et dangereuse en raison du COVID. Nous devons tous rejeter une telle rhétorique qui divise », a également écrit Ted.

Robert, lui-même, a également répondu au contrecoup et a appelé le Poste de New YorkIl s’est « trompé » sur ses propos, dans un tweet, que l’on peut voir ci-dessus. « Je n’ai jamais, jamais suggéré que le virus COVID-19 visait à épargner les Juifs », a-t-il écrit. «J’ai souligné avec précision – lors d’une conversation confidentielle – que les États-Unis et d’autres gouvernements développent des armes biologiques ciblées sur le plan ethnique et qu’une étude de 2021 sur le virus COVID-19 montre que COVID-19 semble affecter de manière disproportionnée certaines races depuis le Le site d’amarrage furin cleave est le plus compatible avec les Noirs et les Caucasiens et le moins compatible avec les Chinois, les Finlandais et les Juifs ashkénazes. En ce sens, il sert en quelque sorte de preuve de concept pour les armes biologiques ciblées sur le plan ethnique. Je ne crois pas et n’ai jamais laissé entendre que l’effet ethnique a été délibérément conçu.

Il a également inclus un lien vers l’étude à laquelle il faisait référence. Après examen de l’étude, le New York Times a rapporté que la recherche n’indiquait pas que le virus COVID-19 ciblait un groupe racial en particulier, et elle n’a pas constaté que les Chinois étaient plus réceptifs au virus. Il a cependant indiqué qu’un récepteur du virus n’a pas été trouvé parmi les populations juives amish ashkénazes.

En plus de son premier tweet, Robert a publié un deuxième long tweet, quelques heures plus tard, pour répondre davantage au contrecoup du Poste de New York histoire et vidéo. « L’insinuation de @nypost et d’autres selon laquelle, suite à ma citation d’un article revu par des pairs sur les armes biologiques, je suis en quelque sorte antisémite, est une fabrication dégoûtante », a-t-il écrit dans une partie du tweet.

« Je comprends la douleur émotionnelle que ces distorsions et fabrications inexactes ont causée à de nombreux Juifs qui se souviennent des calomnies de sang des puits empoisonnés et de la propagation délibérée de la maladie comme prétexte pour des programmes génocidaires contre leurs ancêtres », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « Mon père et mes oncles, John F. Kennedy et sénateur Edouard Kennedy, ont consacré d’énormes énergies politiques au cours de leur carrière à soutenir Israël et à combattre l’antisémitisme. J’ai l’intention de passer ma carrière politique à faire de ces causes familiales ma priorité.

